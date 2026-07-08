Джокович след епичния успех: Искаше ми се това да е финал

Точно 5:15 часа трябваха на Новак Джокович да победи Фелкс Оже-Алиасим и да се класира за полуфиналите на Уимбълдън. Срещата приключи след полунощ наше време, а сърбинът записа рекорден 120-и мач в турнира, изпреварвайки с един швейцарската легенда и осемкратен победител в турнира Роджър Федерер, както и безпрецедентна 107-а победа.

„Много съм развълнуван, че бях част от този епичен двубой, който продължи над пет часа. Заради тези моменти продължавам да играя тенис. След четвъртия сет казах на децата ми да се прибират да спят, но не ме послушаха. Радвам се, че останаха, защото това беше един от най-добрите мачове на Уимбълдън, в които съм играл в кариерата ми“, коментира Джокович.

„Беше изключително равностойно. Всеки можеше да спечели. Феликс игра на страхотно ниво. Може би имах предимство единствено в супертайбрека в края. Изиграх правилните удари, използвах възможностите си и това се оказа достатъчно. Доволен съм, че в този стадий от кариерата ми все още успявам да се боря с играчи, които са с 15 години по-млади от мен, да ги побеждавам в оспорвани мачове. За мен това е приятна изненада, но от друга страна винаги съм имал големи очаквания към себе си. Винаги съм много самокритичен, но и се опитвам да се наслаждавам на такива моменти“, добави 7-кратният шампион.

„Честно казано, ми се искаше това да е финал, за да не се притеснявам как ще се чувства тялото ми утре“, каза още Джокович.

Белградчанинът, който се стреми към рекордна 25-а титла от Големия шлем, ще играе срещу защитаващия титлата си и номер 1 в света Яник Синер (Италия) на полуфиналите.

Синер елиминира Джокович в три сета на същата фаза на турнира през миналия сезон по пътя си към трофея, но сърбинът взе реванш и надделя в пет сета на полуфиналите на Australian Open през януари.