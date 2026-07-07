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Яник Синер заслужи място на полуфиналите на Уимбълдън

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Спорт
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Шампионът от миналата година се справи в последователни сетове с Щруф.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
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Шампионът от миналата година Яник Синер (Италия) продължава защитата на титлата си на Уимбълдън, записвайки победа на четвъртфиналите срещу 74-тия в света Ян-Ленард Щруф (Германия) със 7:5, 7:6(4), 6:3 в мач, продължил два часа и 37 минути.

След равностойно начало на срещата №1 в света получи първия си шанс за пробив в 11-ия гейм, когато поведе с 40:0. Синер обаче се нуждаеше от три брейкбола, за да си даде шанс да сервира за водачеството в общия резултат, с което се справи успешно.

Във втората част италианецът отново проби пръв, за да поведе с 2:1, но Щруф веднага отговори и изравни резултата. Впоследствие и двамата спечелиха оставащите си сервис геймове до края на сета и се наложи той да бъде решен в тайбрек. В него един мини пробив на носителя на четири титли от Големия шлем беше достатъчен, за да увеличи преднината си на два сета.

Третият сет, който се оказа и последен за двубоя, премина под същото русло. Синер сервира пръв и повеждаше на четири пъти, а Щруф изравни и четирите пъти, докато най-накрая италианецът не проби. Водачът в световната ранглиста си осигури два брейкбола в осмия сет, справяйки се при втория шанс. Така Синер сервира за победата и се класира за трети път на полуфинал на "Уимбълдън".

Опонент на шампиона от 2025 година ще бъде победителят от мача между третия поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) и седмия поставен Новак Джокович (Сърбия).

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#Уимбълдън 2026 # Ян-Ленард Щруф #Яник Синер

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