Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Джокович за Вавринка: Горд съм да го нарека свой приятел, той е истинско вдъхновение

Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Сърбинът говори за 40-годишния швейцарец след победата си над нидерландеца Ботич ван де Зандсхулп.

джокович спирка сърбинът полуфинал тенис турнира сериите мастърс 1000 шанхай
Снимка: БТА

Сръбската тенис легенда Новак Джокович отдаде значимото на швейцарския ветеран Стан Вавринка на Откритото първенство на Австралия, наричайки го "приятел, достоен съперник и вдъхновение", който забавляваше феновете до края на последното си участие в Мелбърн.

Трикратният шампион от Големия шлем Вавринка получи аплодисменти след загубата със 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6 от американеца Тейлър Фриц в третия кръг и благодари на феновете, преди да пие бира с директора на турнира Крейг Тайли на корта.

„Горд съм да го нарека приятел и съперник, и някой, който определено ме е вдъхновил. Нямам думи за дълголетието му, за отдадеността му към играта. Той е толкова страстен по отношение на нея“, каза Джокович на пресконференция.

Вавринка, който направи своя пробив в турнирите от Големия шлем през 2014-а, спечелвайки Откритото първенство на Австралия, се очаква да продължи да играе и в другите турнири от Шлема тази година, преди да приключи кариерата си.

„Да го видя да се бори повече от четири часа във втория кръг, начинът, по който обърна хода на мача, е доказателство за кариерата му и това, което направи на корта. Неговото наследство определено ще живее с много различни по-млади поколения, които му се възхищават. Той е велик шампион на корта и извън него. Много симпатичен човек. Направи всичко по правилния начин и заслужи всички аплодисменти, които получи на този турнир. Това беше страхотно прощаване с Откритото първенство на Австралия за него с тази подкрепа на публиката“, добави сърбинът, цитиран от агенция Ройтерс.

Въпреки че серията на швейцареца в Мелбърн приключи, Джокович продължава. Той е щастлив да бъде в четвъртия кръг, където ще се изправи срещу Якуб Меншик.

#Открито първенство на Австралия #Стан Вавринка #Новак Джокович

