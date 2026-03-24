Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

Какви мерки визмат В Румъния заради ръста на цените на горивата?

Репортер: Стилиян Деянов
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Румънските власти разработиха мерки за справяне с кризата

държавата готви мерки справяне нарастващите цени горивата
В Румъния обявяват кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти. Разработени са мерки за облекчение на гражданите и бизнеса. Миналата седмица президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че когато цената на литър гориво достигне 2 евро, ще бъдат взети мерки.

Мерките, разработени от румънските власти, са три. На първо място, търговската надценка не трябва да надвишава 50% от средната търговска надценка за миналата година. Това се отнася за цялата верига – от рафинирането до дистрибуцията и бензиностанциите.

Второ, забранен е износът на петрол и петролни продукти, освен с изричното разрешение на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката.

Третата мярка е свързана с процента биогориво, който се съдържа във всеки литър гориво. Досега имаше правило да има поне 8% биогориво, но в момента този процент се намалява до 2%, за да бъдат подпомогнати производителите.

Има опасения, че тези мерки ще действат наказателно спрямо определени играчи на пазара, както и че ще се отразят негативно на румънската икономика.

Румъния се намира в тежка икономическа криза заради огромния бюджетен дефицит. Поради това до намаляване на ДДС и акцизи ще се стигне само в краен случай.

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
