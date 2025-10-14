БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какви са реакциите на световните лидери след примирието между Хамас и Израел?

Христо Ценов
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка Хамас.

Той заяви, че в следващите седмици и месеци ще има терористични атаки, след като замина от египетския курорт Шарм ел-Шейх, където участваше в церемонията по подписване на споразумението между Хамас и Израел.

Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден" на освобождаване на заложниците. Той добави, че Лондон може да наблюдава за спазването на примирието и да контролира процеса по разоръжаване на Хамас като се възползва от опита си в Северна Ирландия.

Германският външен министър Йохан Вадефул пък призова Доналд Тръмп да помогне по същия начин за войната в Украйна, както направи с плана си за примирие между Хамас и Тел Авив.

