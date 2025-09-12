Какво е космическата соларна енергия?



Представи си огромни соларни панели в космоса, които ловят слънчева енергия 24/7, без облаци, нощ или дъжд. Точно това е идеята зад космическата соларна енергия (SBSP) – суперчист и почти безкраен източник на ток за Земята.



Панелите в орбита събират слънчева светлина.

Енергията се превръща в микровълни или лазерен лъч.

Този лъч се изпраща към специални наземни станции и става електричество за къщи, училища и градове.

Плюсът е, че винаги има слънце, което означава ток 24/7.



Това е чиста енергия – без въглища, без газ, без смог.

Енергийна сигурност – страни без собствени ресурси могат да получават ток.

Помощ при кризи – токът може да се насочи към градове след бедствия.

Бъдеще за всички – потенциално може да осигури електричество на милиони хора.



Всичко това, обаче е много скъпо.

Технологично предизвикателство – нужно е ултралеко оборудване и безопасно пренасяне на енергията.

Политика и безопасност – големите лъчи могат да изглеждат опасни.

Космическата соларна енергия може да стане постоянен, чист и глобален ток за Земята. Представи си свят, където слънцето винаги свети, където електричеството никога не свършва и където енергията е на разположение за всички.



Къде сме сега?

Япония вече тества малки прототипи.

Китай планира демонстрационна станция до 2030 г.

Европа (ESA) проучва как да го направи реално.

САЩ експериментират с малки станции и безжичен пренос на енергия.







