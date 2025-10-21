БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво се случи с Пиастри?

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Формула 1
Запази

Пилотът на Макларън няма нито едно класиране в топ 2 след Гран при на Нидерландия.

Оскар Пиастри
Снимка: БТА
Слушай новината

Да изгубиш увереност в хода на сезона, когато си на крачка от голямата цел, е може би най-големият кошмар на всеки професионален спортист. Липсата на опит, неувереността от тежестта на очакванията и понякога дори липсата на късмет, могат да се окажат преломни за психиката дори на най-устойчивия състезател. Разбира се, навлизайки в професионалния спорт всеки се подготвя за този момент. Всъщност се стреми към точно това – вниманието и надеждите да падат върху него. Дали обаче това е хапка за всяка уста?

За някои казват, че са родени шампиони. Има и друг сценарий обаче – да се превърнеш в такъв. Вторият вариант често пъти е много по-жесток. Изисква изключително трудолюбие, а сблъсъкът с реалността невинаги е с положителен оттенък. И тогава идва моментът да покажеш от какво си направен и колко устойчива е психиката ти. В контекста на случващото се във Формула 1 през настоящия сезон виждаме нещо подобно наглед. От една страна имаме доказалия се вече като роден шампион Макс Верстапен, който за първи път от 3 години има явна конкуренция за титлата. От другата – конкуренцията в лицето на Макларън и в частност Оскар Пиастри, който и към момента е лидер в класирането на шампионата.

Поглед и към фактите. От Гран при на Нидерландия насам Пиастри няма нито едно класиране в топ 2. Всъщност най-доброто си представяне австралиецът записва на Монца в Гран при на Италия, където завършва трети. Всичко това респективно доведе до сериозно намаляване на разликите в точките. Още повече, че след надпреварата в Остин, Тексас, Верстапен завърза битката за титлата след изключително доминантно представяне. Нидерландецът, който спечели буквално всичко възможно в рамките на състезателния уикенд за Гран при на САЩ, скъси дистанцията си от Пиастри на 40 точки. Това означава, че 5 кръга преди края на световния шампионат, Верстапен технически има шанс да се пребори и за петата си световна титла, макар подобен сценарий да е подчинен на изключително много и негативни обстоятелства, свързани с представянето на Макларън и Пиастри.

Сринаха ли очакванията психиката на Оскар Пиастри е големият въпрос, който сега вълнува Макларън. Къде се изгуби хищническият му инстинкт и дали е безвъзвратно? Въпросите пред британския отбор са много. Дали Зак Браун, който от години ръководи организацията има решение на този ребус в дългосрочен план и дали „инвестицията“ му в двама млади пилоти без опит, но с изключителен талант ще доведе до очакваните резултати предвид силната вътрешна конкуренция? Предстои да разберем.

Снимки: БТА

#Оскар Пиастри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Aнализи

Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен
Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен
Нежното вдъхновение на Оскар Пиастри Нежното вдъхновение на Оскар Пиастри
Чете се за: 03:35 мин.
Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция
Чете се за: 03:25 мин.
Истории от Световните първенства – 1934 Истории от Световните първенства – 1934
Чете се за: 11:32 мин.
Истории от световните първенства: 1930 Истории от световните първенства: 1930
Чете се за: 13:22 мин.
Закърмени с футбол Закърмени с футбол
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ