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Какво ще е бъдещето на Природен парк "Витоша" обсъдиха на среща в МРРБ

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Как ще се развива Природен парк "Витоша" - това дискутираха експерти в регионалното министерство днес. За какво се разбраха В МРРБ се проведе съвместна среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на парка.

На срещата бяха освен представители на екоминистерството и на министерството на регионалното развитие, така и политици, представители на неправителствения сектор и експерти. Според строителния министър Шишков е проведен конструктивен разговор, като до няколко месеца ще започнат реални действия.

От своя средна екоминистър Карамфилова посочи, че Витоша е кауза и съответно определи планината като такава с голям потенциал, но за съжаление остава ще се още труднодостъпна за жителите на София.

За това ще има обществен дебат - да бъде изяснена визията и съответно тогава ще се премине към законодателни промени.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Започваме да работим в две посоки - едната е да направим промяна в законодателството, така че нещата да бъдат адекватни към съвременните изисквания и втората - по най-бързия начин да може да бъде възложен нов план за управление на Витоша.

Росица Карамфилова - Благова, министър на околната среда и водите: "За нас Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина. Първият принцип е опазване на природата, вторият принцип - обществен достъп и качество на живот. И трето - икономическа устойчивост и модерна инфраструктура."

Министър Карамфилова посочи още че към момента продължава да действа планът от 2005 година до приемането на нов такъв.

Вижте още в прякото включване на Светозар Костадинов

#обсъждане #законодателни промени #природен парк Витоша

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