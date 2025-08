Какво трябва да знаем за Мастърс 1000 турнира в Синсинати

Седмият за сезона турнир от Мастърс 1000 сериите ще събере в Синсинати (щата Охайо, САЩ) най-добрите тенисисти на планетата. Своята титла ще защитава световният №1 Яник Синер, а конкуренция ще му правят №2 в света Карлос Алкарас, Александър Зверев, Тейлър Фриц, Новак Джокович и други топ играчи.

Кога ще се проведе турнирът в Синсинати?

Надпреварата ще се състои в периода 7-18 август. Турнирът е създаден през 1899 г. Домакин на събитието е Тенис център „Lindner Family“. Турнирен директор е Боб Моран.

Кой ще участва на турнира в Синсинати?

Сред потвърдените играчи са Яник Синер, Карлос Алкарас, Александър Зверев, Тейлър Фриц, Новак Джокович, Лоренцо Музети и Холгер Руне. Шампионът от 2017 г. Григор Димитров няма да вземе участие заради контузия.

Каква е програмата за турнира в Синсинати?

Квалификации: 5 и 6 август, начало 10:30 часа местно време.

Основна схема: 7-17 август.

Финал на двойки: Неделя, 17 август, не преди 18:00 часа местно време.

Финал на единично: Понеделник, 18 август, не преди 15:00 часа местно време.

Какъв е наградният фонд на турнира в Синсинати?

Наградният фонд на турнира в Синсинати тази година е $9,193,540.





ЕДИНИЧНО:

Шампион: $1,124,380 / 1000 точки

Финалист: $597,890 / 600 точки

Полуфиналисти: $332,160 / 400 точки

Четвъртфиналисти: $189,075 / 200 точки

IV кръг: $103,225 / 100 точки

III кръг 32: $60,400/ 50 точки

II кръг: $35,260 / 30 точки

I кръг: $23,760 / 10 точки

ДВОЙКИ (наградният фонд е за отбора):

Победители: $457,150 / 1000 точки

Финалисти: $242,020 / 600 точки

Полуфиналисти: $129,970 / 360 точки

Четвъртфиналисти: $65,000 / 180 точки

II кръг: $34,850 / 90 точки

I кръг: $19,050 / 0 точки

Кой спечели последното издание на турнира в Синсинати?

Яник Синер спечели титлата през 2024 г. На финала италианецът победи местния фаворит Франсис Тиафо със 7:6 (4), 6:2. В надпреварата на двойки трофея вдигнаха Марсело Аревало и Мате Павич, които победиха американците Макензи Макдоналд и Алекс Микелсен с 6:2, 6:4.





Кой какви рекорди държи на турнира в Синсинати?

Най много титли на единично: Роджър Федерер (7)

Най-много титли на двойки: Даниел Нестор (5), Боб Браян (5), Майк Браян (5)

Най-възрастен шампион: Новак Джокович, 36 г., през 2023 г.

Най-млад шампион: Борис Бекер, 17 г., през 1985 г.

Действащи №1 в света, които са печелили титлата: Джон Макенроу през 1981, Андре Агаси през 1995, Пийт Сампрас през 1997, 1999, Густаво Кюртен през 2001, Роджър Федерер през 2005, 2007, 2009, 2012, Новак Джокович през 2020 и Яник Синер през 2024 г.

Шампионът с най-нисък ранкинг: №152 в света Борна Чорич през 2022 г.

Последният американец, спечелил титлата: Анди Родик през 2006 г.

Най-много победи в турнира: Роджър Федерер (47).





Woke up thinking about nights in our favorite place. pic.twitter.com/aurLOeOucy