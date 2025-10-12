БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

Какво значи "6-7"? TikTok пак го направи

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият лаф на тийнеджърите

тикток сащ
Ако някой в училище е извикал “SIX SEVEN!” с ентусиазъм и ти си се зачудил(а) дали пропускаш нещо – не, не си. Това просто е поредната безумна, но гениално забавна мания.

Числата “6-7” (или просто “67”) нямат абсолютно никакво значение. Да, точно така. Нула. Празно. Но точно в това е смисълът.

За някои “six SEVEN!” е парола между приятели.
За други – начин да кажат “окей е, нито яко, нито тъпо”.
А за трети – просто повод да крещят с ентусиазъм и да размахват ръце.

И всичко започва от песента Doot Doot (6 7) на рапъра Skrilla. TikTokърите я грабнаха, миксираха я с клипове на ЛаМело Бол, и после се появи едно дете от баскетболен мач, което крещи “SIX SEVEN!” като че току-що е спечелило лотарията.

Скоро “six SEVEN!” стана навсякъде — в мемета, видеа, коментари… дори в училище. Учители по цял свят вече пишат постове: “Ако чуя още едно SIX SEVEN!, ще напусна.”
Родителите пък се чудят дали това не е някакъв код, секта или математика на ново ниво.

Но истината е проста: TikTok не иска смисъл, и това му е чарът.
Интернет просто обича нещата, които са толкова абсурдни, че стават легендарни.

Както казват езиковедите – социалките вече не просто променят думите, а начина, по който говорим. “Delulu”, “skibidi”, “rizz” и сега “6-7” – всичко това е част от модерния език на Gen Z.

Така че, ако чуеш някой да брои до десет и да извика “six SEVEN!”, не се шашкай. Просто знай, че си попаднал в един от онези странни, смешни моменти, които доказват, че младите винаги ще си измислят нещо ново.



