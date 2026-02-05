БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Капитанът на Белгия за Купа Дейвис Стив Дарси: България е труден и коварен съперник

Капитанът на Белгия отчете силите на България и предупреди белгийците за сериозно отношение към двубоя.

Капитанът на Белгия за Купа Дейвис Стив Дарси: България е труден и коварен съперник
Капитанът на Белгия за Купа Дейвис Стив Дарси демонстрира респект към националния отбор на България преди сблъсъка между двата тима в неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Той говори на пресконференция в зала "Колодрума“ в Пловдив преди мачовете, които ще се изиграят на 7 и 8 февруари.

"Имаме големи очаквания. Разполагаме със страхотен отбор и всички състезатели обичат да играят за страната си. Знаем, че се изправяме срещу труден съперник с много млади и талантливи играчи. Те са впечатляващи и очакваме тежък мач“, заяви Дарси.

Срещите ще се проведат на клей корт на закрито – настилка, на която България ще играе за първи път в историята си в Купа Дейвис.

"Кортът е много добър. Свикнали сме да играем на клей, тъй като в Белгия това е основната настилка. Сезонът в момента е на твърди кортове, но изборът на България е логичен и ще направи двубоя още по-интересен. Всички наши играчи са готови“, допълни капитанът на белгийския тим, който през миналата година достигна до полуфиналите на турнира.

Дарси подчерта и непредсказуемия характер на надпреварата.


"Това е Купа „Дейвис“ и винаги има изненади. Никой не очакваше ние да стигнем до полуфиналите, както и никой не очакваше България да победи Финландия. За първи път, откакто съм капитан, може да се каже, че сме фаворити. Но на хартия това не означава нищо на корта. По-лесно е, когато не си фаворит. Казвам на играчите да бъдат много внимателни – мачът ще бъде коварен. Нашето голямо оръжие е отборният дух“, каза още той.

Жребият за двубоите ще бъде изтеглен в петък от 11:30 часа в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Срещите в събота, 7 февруари, започват в 14:00 часа, а тези в неделя – в 13:00 часа.

