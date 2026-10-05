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Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел бяха удостоени с Нобеловата награда за медицина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел бяха удостоени с Нобеловата награда за медицина
Снимка: БГНЕС
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Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел си поделят тазгодишната Нобелова награда за физиология или медицина, съобщи Томас Перлман, генерален секретар на Нобеловия комитет за физиология или медицина в Кралския Каролински институт. Събитието се излъчва на живо на официалния сайт на Нобеловите награди.

Престижното отличие им се присъжда от Кралския Каролински институт "за откритията им в областта на управляваните от светлина йо̀нни канали и оптогенетиката".

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона крони (1,22 милиона щатски долара или 1,06 милиона евро). Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на Мери Бранкоу и Фред Рамсдел (САЩ) и Шимон Сакагучи (Япония) за открития в областта на периферната имунна толерантност.

Първата Нобелова награда за физиология или медицина е връчена през 1901 г. на Елим Адолф фон Беринг от Германия за работата му върху серумната терапия, и по-специално за прилагането й при дифтерия, с което отваря нов път за медицинската наука и дава на лекарите победоносно средство против болестта и смъртта.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобеловата награда за физиология или медицина, са: Иван П. Павлов (Русия) /1904/, Роберт Кох (Германия) /1905/, Александър Флеминг (Великобритания) /1945/, Джордж Бидъл (САЩ), Едуард Тейтъм (САЩ), Джошуа Ледърбърг (САЩ) /1958/ и други.

Нобеловата награда за физиология или медицина е първото от обявените отличия за 2026 г. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък.

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а тази за икономика - на 12 октомври.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 10 декември - годишнината от смъртта на състоятелния шведски индустриалец и изобретател на динамита Алфред Нобел, по чиято воля са учредени отличията.

Нобеловите награди се връчват от 1901 г. за изключителни постижения в областта на науката, литературата и мира, с прекъсвания главно по време на световните войни. Носителите им се избират от експертни комисии от различни институции. Всички награди се раздават в Стокхолм, с изключение на приза за мир, който се връчва в Осло.

#физиология #Нобелова награда #медицина

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