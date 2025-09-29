Карлос Алкарас и Тейлър Фриц ще спорят за титлата в Токио

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТP 500 с награден фонд 2.22 милиона долара.

Алкарас се наложи трудно над четвъртия поставен Каспер Рууд (Норвегия) след обрат с 3:6, 6:3, 6:4 за 2:08 часа.

22-годишният испанец записа рекордна в кариерата си 66-а победа за сезон. Той загуби първия сет, но във втората и в третата част успя да стигне до по един пробив и да спечели мача.

Шампионът от 2022 година Тейлър Фриц, който е поставен под №2 в схемата, наниза 13 аса и преодоля сънародника си Дженсън Брууксби с 6:4, 6:3. Така той си осигури първи финал на твърди кортове за 2025 година.

"Сервирах безумно добре, имах висок процент първи сервиси. Успях да задържа сервиса си. Това ми помогна да премина успешно този мач", коментира Фриц.

На финала Алкарас ще търси реванш срещу Фриц, който го победи на турнира Лейвър къп миналата седмица.