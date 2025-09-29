БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас и Тейлър Фриц ще спорят за титлата в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Испанецът ще търси реванш срещу Фриц, който го победи на турнира Лейвър къп миналата седмица.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТP 500 с награден фонд 2.22 милиона долара.

Алкарас се наложи трудно над четвъртия поставен Каспер Рууд (Норвегия) след обрат с 3:6, 6:3, 6:4 за 2:08 часа.

22-годишният испанец записа рекордна в кариерата си 66-а победа за сезон. Той загуби първия сет, но във втората и в третата част успя да стигне до по един пробив и да спечели мача.

Шампионът от 2022 година Тейлър Фриц, който е поставен под №2 в схемата, наниза 13 аса и преодоля сънародника си Дженсън Брууксби с 6:4, 6:3. Така той си осигури първи финал на твърди кортове за 2025 година.

"Сервирах безумно добре, имах висок процент първи сервиси. Успях да задържа сервиса си. Това ми помогна да премина успешно този мач", коментира Фриц.

На финала Алкарас ще търси реванш срещу Фриц, който го победи на турнира Лейвър къп миналата седмица.

#тенис турнир в Токио 2025 #Карлос Алкарас #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
4
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
5
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
6
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Тенис

Изабелла Шиникова се класира за основната схема на турнир в Самсун
Изабелла Шиникова се класира за основната схема на турнир в Самсун
Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет
Чете се за: 01:02 мин.
Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан
Чете се за: 01:05 мин.
Новак Джокович е в половината на Яник Синер на Мастърса в Шанхай Новак Джокович е в половината на Яник Синер на Мастърса в Шанхай
Чете се за: 01:30 мин.
Гоф и Анисимова продължават към четвъртия кръг в Пекин Гоф и Анисимова продължават към четвъртия кръг в Пекин
Чете се за: 02:00 мин.
Зверев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин Зверев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ