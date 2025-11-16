БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас преди сблъсъка със Синер за титлата в Торино: Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

В мача за титлата във Финалите на АTP в Торино испанецът ще се изправи срещу действащия шампион Яник Синер тази вечер.

карлос алкарас сблъсъка синер титлата торино очаквам труден мач вълнуващ
Слушай новината

Карлос Алкарас, който постигна победа с 6:2, 6:4 над Феликс Оже-Алиасим заяви, че срещу канадеца се е чувствал сякаш може да направи всичко на корта. Успехът класира Алкарас за мача за титлата на Финалите на АTP в Торино.

"Честно казано, днес се чувствах невероятно от първата до последната точка. Мисля, че играхме наистина качествен тенис, с много отдаденост. Чувствах се сякаш мога да постигна всичко на корта", каза водачът в световната ранглиста.

"Физически бях на върха на силите си, което ми дава много увереност. Предстоящият финал ще бъде фантастичен. С нивото, което показах днес, знам на какво съм способен на корта. Дори се чувствам способен да го надмина. Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ. Ще видим как ще се развият нещата", добави испанецът.

В мача за титлата той ще се изправи срещу действащия шампион Яник Синер.

"Честно казано, много съм щастлив да играя с него. Това показва постоянното ниво, което с Яник поддържаме през целия сезон. Всеки път, когато се изправяме един срещу друг, ние повишаваме нивото си. Това е страхотно съперничество за тениса, ATP тура и особено за феновете. Работихме много усилено, за да стигнем дотук", каза още Карлос Алкарас.

Испанецът смята, че Синер е фаворит за трофея, защото играе и пред родна публика.

"Аз съм номер едно, защото имах забележителен сезон на всички настилки. Но Яник е най-добрият на закрито и играе тук пред домашна публика. Като се имат предвид тези два фактора, той е фаворитът. Няма да лъжа, това е, което мисля", коментира той.

"Да дойда тук, да играя добре и да вдигна трофея би било огромна радост. Но, видяхме как италианците подкрепяха Яник във всеки мач. Нормално е да се види такъв плам, особено след като той е постигнал толкова много за Италия. Публиката е важен фактор, тя може да ме вдигне и може би да повлияе на моята игра, но ше се погрижа това да не се случи. Трябва да остана максимално фокусиран", добави Алкарас.

Двубоят е тази вечер от 19:00 часа българско време.

Свързани статии:

Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино
Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино
Испанецът се наложи над Феликс Оже-Алиасим в полуфинална битка.
Чете се за: 01:00 мин.
Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино
Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино
Италианецът се наложи в два сета над Алекс де Минор.
Чете се за: 01:15 мин.
#Финали на АТР в Торино 2025 #Финален турнир на ATP в Торино 2025 #Карлос Алкарас #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
5
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...
"След новините": Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
6
"След новините": Протести срещу безразборното...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Тенис

Виктор Марков претърпя загуба във финала на двойки на тенис турнира в Мансанийо
Виктор Марков претърпя загуба във финала на двойки на тенис турнира в Мансанийо
Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино
Чете се за: 01:00 мин.
Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино
Чете се за: 01:15 мин.
Титла в Австралия е приоритет №1 за Карлос Алкарас Титла в Австралия е приоритет №1 за Карлос Алкарас
Чете се за: 02:02 мин.
Водещите тенисисти искат да се върне стария формат на Купа Дейвис Водещите тенисисти искат да се върне стария формат на Купа Дейвис
Чете се за: 01:32 мин.
Марков ще спори за титлата на двойки в Мансанийо Марков ще спори за титлата на двойки в Мансанийо
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана
Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
"Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки са ранени "Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки са ранени
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма" Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"След новините": Протести срещу безразборното...
Чете се за: 13:35 мин.
У нас
Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ