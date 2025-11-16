Карлос Алкарас преди сблъсъка със Синер за титлата в Торино: Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ

Карлос Алкарас, който постигна победа с 6:2, 6:4 над Феликс Оже-Алиасим заяви, че срещу канадеца се е чувствал сякаш може да направи всичко на корта. Успехът класира Алкарас за мача за титлата на Финалите на АTP в Торино.

"Честно казано, днес се чувствах невероятно от първата до последната точка. Мисля, че играхме наистина качествен тенис, с много отдаденост. Чувствах се сякаш мога да постигна всичко на корта", каза водачът в световната ранглиста.

"Физически бях на върха на силите си, което ми дава много увереност. Предстоящият финал ще бъде фантастичен. С нивото, което показах днес, знам на какво съм способен на корта. Дори се чувствам способен да го надмина. Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ. Ще видим как ще се развият нещата", добави испанецът.

В мача за титлата той ще се изправи срещу действащия шампион Яник Синер.

"Честно казано, много съм щастлив да играя с него. Това показва постоянното ниво, което с Яник поддържаме през целия сезон. Всеки път, когато се изправяме един срещу друг, ние повишаваме нивото си. Това е страхотно съперничество за тениса, ATP тура и особено за феновете. Работихме много усилено, за да стигнем дотук", каза още Карлос Алкарас.

Испанецът смята, че Синер е фаворит за трофея, защото играе и пред родна публика.

"Аз съм номер едно, защото имах забележителен сезон на всички настилки. Но Яник е най-добрият на закрито и играе тук пред домашна публика. Като се имат предвид тези два фактора, той е фаворитът. Няма да лъжа, това е, което мисля", коментира той.

"Да дойда тук, да играя добре и да вдигна трофея би било огромна радост. Но, видяхме как италианците подкрепяха Яник във всеки мач. Нормално е да се види такъв плам, особено след като той е постигнал толкова много за Италия. Публиката е важен фактор, тя може да ме вдигне и може би да повлияе на моята игра, но ше се погрижа това да не се случи. Трябва да остана максимално фокусиран", добави Алкарас.

Двубоят е тази вечер от 19:00 часа българско време.