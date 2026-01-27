Карлос Алкарас ще играе за пръв път в полуфиналите на Откритото първенство на Австралия

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас се класира за пръв път в кариерата си за четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

22-годишният испанец, който през последните две години неизменно отпадаше на четвъртфиналите, сега успя да направи крачка напред с победа над представителя на домакините Алекс де Минор със 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа и 18 минути игра.

Срещата на "Род Лейвър Арина" в Мелбърн бе завързана само в първия сет, в който Де Минор на два пъти успяваше да се върне от изоставане с пробив. Той изравни за 3:3, след като губеше с 0:3, след това стигна и до 5:5, след като изоставаше с 3:5, но така и не успя да вземе инициативата. В 12-ия гейм на първия сет австралиецът спаси три последователни сетбола, а при четвъртия намеса на мрежата помогна на Алкарас да реализира третия си пробив и да вземе първия сет.

Във втория и третия сет испанецът имаше тотална доминация, а Де Минор така и не успя да се възстанови от съкрушителната загуба на първия сет.

Алкарас, който е на две победи от това да направи кариерен Голям шлем, след като вече има титлите от Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, приключи двубоя с пет аса, 26 печеливши удара, 32 непредизвикани грешки и седем реализирани пробива от 16 възможности. Де Минор приключи със само един ас, 16 печеливши удара, 29 непредизвикани грешки и два пробива от седем шанса.

На полуфиналите в петък Алкарас ще играе с третия в схемата Александър Зверев от Германия. До момента двамата имат 12 мача помежду си, като са си разделили по шест победи, но Алкарас води с 3:2 успеха в мачовете на твърда настилка на открито. Зверев обаче спечели единствения им сблъсък на Откритото първенство на Австралия, което се случи в четвъртфиналите през 2024 година.