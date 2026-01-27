БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас ще играе за пръв път в полуфиналите на Откритото първенство на Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Испанецът стигна до финалното каре с успех над Алекс де Минор.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас се класира за пръв път в кариерата си за четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

22-годишният испанец, който през последните две години неизменно отпадаше на четвъртфиналите, сега успя да направи крачка напред с победа над представителя на домакините Алекс де Минор със 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа и 18 минути игра.

Срещата на "Род Лейвър Арина" в Мелбърн бе завързана само в първия сет, в който Де Минор на два пъти успяваше да се върне от изоставане с пробив. Той изравни за 3:3, след като губеше с 0:3, след това стигна и до 5:5, след като изоставаше с 3:5, но така и не успя да вземе инициативата. В 12-ия гейм на първия сет австралиецът спаси три последователни сетбола, а при четвъртия намеса на мрежата помогна на Алкарас да реализира третия си пробив и да вземе първия сет.

Във втория и третия сет испанецът имаше тотална доминация, а Де Минор така и не успя да се възстанови от съкрушителната загуба на първия сет.

Алкарас, който е на две победи от това да направи кариерен Голям шлем, след като вече има титлите от Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, приключи двубоя с пет аса, 26 печеливши удара, 32 непредизвикани грешки и седем реализирани пробива от 16 възможности. Де Минор приключи със само един ас, 16 печеливши удара, 29 непредизвикани грешки и два пробива от седем шанса.

На полуфиналите в петък Алкарас ще играе с третия в схемата Александър Зверев от Германия. До момента двамата имат 12 мача помежду си, като са си разделили по шест победи, но Алкарас води с 3:2 успеха в мачовете на твърда настилка на открито. Зверев обаче спечели единствения им сблъсък на Откритото първенство на Австралия, което се случи в четвъртфиналите през 2024 година.

Свързани статии:

С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн
С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн
Германецът надигра 20-годишния американец с 3:1 сета, като сложи...
Чете се за: 01:35 мин.
#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
4
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
5
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Тенис

Иван Тиков: Приемам предизвикателството като огромен ангажимент към тенис общността
Иван Тиков: Приемам предизвикателството като огромен ангажимент към тенис общността
Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите „Чалънджър“ в Манама Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите „Чалънджър“ в Манама
Чете се за: 01:02 мин.
Елина Свитолина постигна експресна победа над Коко Гоф за полуфинал в Мелбърн Елина Свитолина постигна експресна победа над Коко Гоф за полуфинал в Мелбърн
Чете се за: 04:20 мин.
Организаторите на Australian Open задействаха политиката за екстремни горещини Организаторите на Australian Open задействаха политиката за екстремни горещини
Чете се за: 01:50 мин.
С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн
Чете се за: 01:35 мин.
Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ