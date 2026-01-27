С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн

Финалистът от миналата година Александър Зверев се класира за четвърти път на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Третият поставен в схемата германец победи Лърнър Тиен с 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) след 3 часа и 15 минути игра под затворения покрив на „Род Лейвър Арена“ и при температура от 41 градуса.

28-годишният Зверев доминираше чрез своя сервис, като реализира 24 аса и не допусна нито един пробив, въпреки че бе изправен пред три възможности за такъв.

С този успех той стана първият полуфиналист в турнира, достигна до третия си пореден полуфинал в Мелбърн, общо 10-и от Големия шлем.

В петък Зверев ще играе с победителя от мача между №1 в света Карлос Алкарас и австралийската надежда Алекс де Минор, който е днес от 11:30 ч. българско време.

20-годишният Лърнър Тиен, който преди това отстрани Даниил Медведев, приключи участието си след най-доброто си представяне в турнир от Големия шлем до момента.