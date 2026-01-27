БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Германецът надигра 20-годишния американец с 3:1 сета, като сложи край на най-доброто му представяне в турнир от Големия шлем до момента. Зверев се класира за 10-и си полуфинал във веригата.

перфектен сервис зверев елиминира лърнър тиен първият полуфиналист мелбърн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Финалистът от миналата година Александър Зверев се класира за четвърти път на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Третият поставен в схемата германец победи Лърнър Тиен с 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) след 3 часа и 15 минути игра под затворения покрив на „Род Лейвър Арена“ и при температура от 41 градуса.

28-годишният Зверев доминираше чрез своя сервис, като реализира 24 аса и не допусна нито един пробив, въпреки че бе изправен пред три възможности за такъв.

С този успех той стана първият полуфиналист в турнира, достигна до третия си пореден полуфинал в Мелбърн, общо 10-и от Големия шлем.

В петък Зверев ще играе с победителя от мача между №1 в света Карлос Алкарас и австралийската надежда Алекс де Минор, който е днес от 11:30 ч. българско време.

20-годишният Лърнър Тиен, който преди това отстрани Даниил Медведев, приключи участието си след най-доброто си представяне в турнир от Големия шлем до момента.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Australian Open 2026 #Лърнър Тиен #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: ATP

Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите
Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите
Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн
Чете се за: 02:12 мин.
Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн
Чете се за: 03:15 мин.
Роджър Федерер вярва, че Карлос Алкарас ще спечели в Австралия Роджър Федерер вярва, че Карлос Алкарас ще спечели в Австралия
Чете се за: 02:20 мин.
Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open
Чете се за: 02:15 мин.
Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ