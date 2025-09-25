БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Карлос Алкарас започна участието си на турнир в Токио с двусетова победа

Водачът в световната ранглиста се наложи над Себастиан Баес.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Карлос Алкарас започна с победа участието си на турнира от сериите АТР 500 в Токио.

В среща от първия кръг испанецът надигра Себастиан Баес от Аржентина с 6:4. 6:2. Проблеми той имаше единствено в началото на мача, но те бяха съвсем незначителни.

При 4:4 гейма Алкарас осъществи пробив, който пречупи съпротивата на неговия съперник. Забавянето от около половин час, докато бъде спуснат покрива над корта, също не повлия на водача в схемата, който взе и пет от първите шест гейма във втория сет.

В следващия кръг Алкарас ще играе с белгиеца Зизу Бергс, който надделя над шампиона от турнира в Чънду Алехандро Табило от Чили с 1:6, 7:6(2), 7:6(4).

За втория кръг се класира и поставеният под №2 в схемата Тейлър Фриц. Американецът надделя с 4:6, 6:3, 7:6(3) над канадеца Гейбриъл Диало. Фриц реализира 13 аса в мача. Във втория кръг шампионът за 2022 година ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш, който си осигури място в тази фаза още в сряда.

Напред продължават и скандинавците Холгер Руне и Каспер Рууд.

Датчанинът Руне, поставен под №3 в схемата, навакса изоставане от три гейма в първия сет, за победи със 7:6(7), 6:1 сърбина Хамад Меджедович.

Неговият следващ съперник е Итън Куин, който в изцяло американски сблъсък се справи с Алекс Микелсен със 7:5, 6:2.

Четвъртият в схемата Рууд пък загуби сет срещу японеца Шинтаро Мучизуки, но спечели мача след 4:6, 6:1, 6:1. Във втория кръг Рууд ще срещне италианеца Матео Беретини.

