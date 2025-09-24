Карлос Насар и Александра Костадинова – новата спортна двойка

Световният шампион по щанги Карлос Насар вече не крие любовта си – той е заедно с волейболистката Александра Костадинова.
След седмици с намеци и загадъчни постове в социалките, двамата официално потвърдиха връзката си. Това стана с обща снимка и любовно послание от Александра:
„Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата“.
Снимките показват усмихнати и щастливи Карлос и Александра – и феновете вече имат нова любима спортна двойка.
Преди тази връзка Карлос беше обвързан с гимнастичката Магдалина Миневска, но двамата се разделиха след две години заедно.
снимки: Карлос Насар, Instagram
