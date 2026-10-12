Каролина срази Филаделфия в НХЛ

Себастиан Ахо и Андрей Свечников записаха по гол и асистенция при победа на Каролина Хърикейнс с 4:1 срещу Филаделфия Флайърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Кейнс са лидери в Източната конференция с 11 точки, а тимът от Пенсилвания все още няма успех в седем двубоя.

Марк Янковски добави едно попадение в края и продължи серията си от голове в четвърти пореден мач на тима на Каролина, който е с четири поредни успеха. Пьотр Кошетков направи 18 спасявания и бе преодолян само от Крисчън Дворак.

Филаделфия вече е с две поражения от Кейнс като домакин и е в серия от 11 загуби, като шест от тях са срещу Каролина. Именно Кейнс приключиха миналия сезон на Флайърс с категоричното 4-0 в плейофите.

Тай Картие и Уил Кули вкараха по два гола и Ню Йорк Рейнджърс спечели с 6:2 срещу Ванкувър Канъкс. Алекси Лафрениер добави едно попадение при числено предимство и направи асистенция, а Гейб Перо наниза шестата шайба в полза на нюйоркчаните, които са с четири победи от четири мача като домакини.

Джейк Дебръск и Елиас Петерсон бяха точни за Канъкс, които са с четири поредни загуби.

Джаред Маккан отбеляза победния гол в средата на третата част и Сиатъл Кракен спечели с 5:3 срещу Вашингтон Кепиталс. Райън Уинтъртън, Фредерик Годро, Каапо Како и Джордан Ебърли също бяха точни за Сиатъл, а Джоуи Дакорд отрази 33 удара. Той бе преодолян от Джордан Кайру, Алекс Овечкин и Буун Дженър.