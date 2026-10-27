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Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар преди началото на Младежките олимпийски игри

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Спорт
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Президентът на МОК изрази увереност в организацията на първото олимпийско събитие в Африка, което ще събере 2665 спортисти от 204 национални олимпийски комитета

Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар преди началото на Младежките олимпийски игри
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри пристигна в столицата на Сенегал броени дни преди откриването на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Надпреварата ще се проведе от 31 октомври до 13 ноември и ще бъде първото олимпийско събитие, организирано на африканския континент.

При пристигането си Ковънтри изрази вълнението си от предстоящия форум и подчерта значението му за развитието на олимпийското движение в Африка.

"Отдавна не сме били тук, много сме развълнувани“, заяви президентът на МОК.

Тя изрази увереност, че Сенегал ще се справи успешно с домакинството и ще предостави на участниците възможност да се запознаят с културата и традициите на континента.

"Знаем, че ще бъде страхотно. Енергията е наистина добра. Знам, че Сенегал ще свърши невероятна работа, като приветства света и спортистите от света да дойдат и да споделят африканските традиции и нашето вълнение. Много се гордеем с това. Време е за Африка; време е за Сенегал“, добави Ковънтри.

Младежките олимпийски игри в Дакар ще съберат 2665 млади спортисти, които ще се състезават за общо 153 комплекта медали. Участниците ще представляват 204 национални олимпийски комитета, а състезанията ще се проведат в три града - Дакар, Диамниадио и Сали.

За организацията на форума ще съдействат повече от 6000 доброволци от Сенегал и още 90 държави. Те ще бъдат ангажирани с различни дейности, свързани с провеждането на състезанията, посрещането на делегациите и обслужването на участниците.

Ковънтри отдели специално внимание на доброволците и тяхната роля за успешното провеждане на Игрите.

"Много се гордеем с екипа. Доброволците правят всичко. Това е толкова топло посрещане и мисля, че доброволците внасят специален аспект в Олимпийските игри и в Младежките олимпийски игри“, заяви тя.

"Усещаме тази енергия сега, така че благодаря на всички за доброволчеството. Благодаря ви, че направихте тези Игри толкова специални“, допълни президентът на МОК.

Предстоящото издание на Младежките олимпийски игри има историческо значение за олимпийското движение, тъй като за първи път Африка ще бъде домакин на форум под егидата на МОК. Състезанията ще предоставят възможност на млади спортисти от цял свят да покажат своите качества на международната сцена.

България също ще има свои представители в надпреварата, като първата група от националната делегация вече отпътува за Сенегал. Знаменосци на страната ни на церемонията по откриването на 31 октомври ще бъдат състезателят по бадминтон Теодор Митев и плувкинята Симона Иванова.

Българските зрители ще могат да проследят Младежките олимпийски игри Дакар 2026 от 31 октомври до 13 ноември по БНТ 3 и онлайн на www.bntnews.bg/sport.

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