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Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
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Областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети. За щастие, няма данни за пострадали или бедстващи хора. ​Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно.

Всичко започнало около 16:30 часа, когато започва да вали силен дъжд. От планината водата набира скорост надолу към селото. И така по река Черна, която е приток на река Камчия, стига до селото. Ситуацията започва да става много критична, защото се затваря и пътя Котел – Омуртаг, който вече е отворен, защото водата се оттекла и реката вече се е успокоила.

На място дойдоха всички служби, както и областният управител на Сливен. Заради усложнената обстановка беше задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Михаил Кашефов, областен управител на Сливен: "Ситуацията в Тича е под контрол. Слава Богу, водата вече започна да се изтича. Пътят вече е отворен за движение. Има около 30 наводнени къщи, които пожарна и аварийна безопасност в момента ги отводнява. Разпоредил съм утре да пристигне и военно подразделение от Сливен, 20 доброволци, които ще помогнат за почистването."

Службите продължават да работят – има пожарни коли и багери, така че тази нощ и утре също ще се работи. Хората от селото са настанени в читалището и училището.

Вижте още в прякото включване на Стоян Радев

#къщи и дворове #село Тича #Котел #река Черна #омуртаг #наводнение

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