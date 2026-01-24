БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каспер Рууд се пребори за място в четвъртия кръг на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Норвежецът преодоля Марин Чилич в Мелбърн.

Каспер Рууд се пребори за място в четвъртия кръг на Australian Open
Слушай новината

Каспер Рууд си осигури място в четвъртия кръг на Australian Open. В Мелбърн норвежецът срази Марин Чилич след 6:4, 6:4, 3:6, 7:5 в тричасова битка насред жегата.

Поставеният под №12 ще срещне Бен Шелтън от САЩ в следващата фаза.

16-ият в схемата чешки тенисист Якуб Меншик победи американеца Итън Куин в мача си от третия кръг на Откритото първенство на Австралия с 6:2, 7:6(5), 7:6(5). Мачът продължи 2 часа и 34 минути.

В четвъртия кръг Меншик ще се изправи срещу сърбина Новак Джокович.

Заради горещините организаторите предупредиха феновете да си носят шапки, да слагат слънцезащитен крем и да пият много вода, но мнозина предпочетоха да си останат вкъщи.

Посещаемостта на дневната сесия от 51 048 души беше с около 10 000 по-малка от тази в петък и дори по-малка от съответната сесия миналата година.

Свързани статии:

Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята
Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята
Сърбинът записа 400-а победа на турнири от Големия шлем и изравни...
Чете се за: 02:10 мин.
Яник Синер загуби първи сет в Мелбърн, но стигна до осминафиналите след обрат
Яник Синер загуби първи сет в Мелбърн, но стигна до осминафиналите след обрат
Носителят на трофея се наложи над Елиът Спицири.
Чете се за: 02:15 мин.
#Australian Open 2026 #Каспер Рууд #Марин Чилич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: ATP

Джокович за Вавринка: Горд съм да го нарека свой приятел, той е истинско вдъхновение
Джокович за Вавринка: Горд съм да го нарека свой приятел, той е истинско вдъхновение
Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята
Чете се за: 02:10 мин.
Стан Вавринка отстъпи пред Тейлър Фриц и изигра последния си мач на Australian Open Стан Вавринка отстъпи пред Тейлър Фриц и изигра последния си мач на Australian Open
Чете се за: 01:05 мин.
Яник Синер загуби първи сет в Мелбърн, но стигна до осминафиналите след обрат Яник Синер загуби първи сет в Мелбърн, но стигна до осминафиналите след обрат
Чете се за: 02:15 мин.
Де Минор и Зверев заслужиха място на осминафиналите Де Минор и Зверев заслужиха място на осминафиналите
Чете се за: 03:20 мин.
Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ