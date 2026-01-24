Каспер Рууд се пребори за място в четвъртия кръг на Australian Open

Каспер Рууд си осигури място в четвъртия кръг на Australian Open. В Мелбърн норвежецът срази Марин Чилич след 6:4, 6:4, 3:6, 7:5 в тричасова битка насред жегата.

Поставеният под №12 ще срещне Бен Шелтън от САЩ в следващата фаза.

16-ият в схемата чешки тенисист Якуб Меншик победи американеца Итън Куин в мача си от третия кръг на Откритото първенство на Австралия с 6:2, 7:6(5), 7:6(5). Мачът продължи 2 часа и 34 минути.

В четвъртия кръг Меншик ще се изправи срещу сърбина Новак Джокович.

Заради горещините организаторите предупредиха феновете да си носят шапки, да слагат слънцезащитен крем и да пият много вода, но мнозина предпочетоха да си останат вкъщи.

Посещаемостта на дневната сесия от 51 048 души беше с около 10 000 по-малка от тази в петък и дори по-малка от съответната сесия миналата година.