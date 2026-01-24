БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер загуби първи сет в Мелбърн, но стигна до осминафиналите след обрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Носителят на трофея се наложи над Елиът Спицири.

Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер продължава успешно защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от последните две издания се класира за осминафиналите на надпреварата, въпреки че загуби първи сет от началото на турнира - той се наложи над 85-ия в световната ранглиста Елиът Спицири с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, за над три часа и 40 минути игра.

24-годишният американец даде здрава битка на втория в схемата на турнира. Спицири навакса на два пъти пробив изоставане, за да спечели откриващия сет. Синер се бореше с жегата и крампите с течение на мача, но в крайна сметка осъществи пълен обрат - при това той го стори, след като губеше с пробив във всяка една от следващите три части.

Италианецът е осминафиналист, въпреки че направи цели 51 непредизвикани грешки, при 56 уинъра. Той отрази 10 от 16-те възможности за пробив пред Спицири. В спор за място на 1/4-финалите действащият шампион ще играе със сънародника си Лучано Дардери, който елиминира Карен Хачанов в четири сета.

Петият поставен италианец Лоренцо Музети също продължава напред след тежка петсетова драма с Томаш Махач. "Екзекуторът" на Григор Димитров Махач, който във втори кръг спря бившия финалист Стефанос Циципас, отстъпи със 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6.

На осминафиналите вече е и Бен Шелтън. Осмият в схемата сложи край на участието на шампиона от Мастърса в Шанхай Валентин Вашеро след чиста победа.

#Australian Open 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина писателят Калин Терзийски
1
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
2
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Илияна Йотова е новият президент на България
3
Илияна Йотова е новият президент на България
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
5
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
6
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Тенис

Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата на Australian Open
Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата на Australian Open
Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Уестън Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Уестън
Чете се за: 00:47 мин.
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Лешно (Полша) Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира в Лешно (Полша)
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Иванов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Манакор Иван Иванов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Манакор
Чете се за: 01:50 мин.
Де Минор и Зверев заслужиха място на осминафиналите Де Минор и Зверев заслужиха място на осминафиналите
Чете се за: 03:20 мин.
Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има съвсем реални действия по формиране
Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Затоплянето продължава през новата седмцица Затоплянето продължава през новата седмцица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините,...
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фестивалът на фенерите озари небето над Китай
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ