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Катастрофата със служители на АПИ: Тримата пострадали остават в болници

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Катастрофата със служители на АПИ: Тримата пострадали остават в болници
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Остава тежко състоянието на единия от тримата работници от Агенция "Пътна инфраструктура", които бяха ударени от автомобил на Околовръстния път край Ботевград вчера. Той е настанен в болница "Света Анна".

Мъжът е на 50 години. Има две фрактури на двете подбедрици, хоспитализиран е в реанимация.

Другите двама пострадали са настанени в „Софиямед“ и ИСУЛ. Работниците са почиствали растителността край платното.

Шофьорът, който ги е ударил, е минал през поставените обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и накрая се е ударил в микробус.

В стабилно състояние е настаненият в болница ИСУЛ.

#"Ботевградско шосе" #ИСУЛ #АПИ #болница "Света Анна" #Софиямед #катастрофа

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