Катастрофата със служители на АПИ: Тримата пострадали остават в болници

Остава тежко състоянието на единия от тримата работници от Агенция "Пътна инфраструктура", които бяха ударени от автомобил на Околовръстния път край Ботевград вчера. Той е настанен в болница "Света Анна".

Мъжът е на 50 години. Има две фрактури на двете подбедрици, хоспитализиран е в реанимация.

Другите двама пострадали са настанени в „Софиямед“ и ИСУЛ. Работниците са почиствали растителността край платното.

Шофьорът, който ги е ударил, е минал през поставените обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и накрая се е ударил в микробус.

В стабилно състояние е настаненият в болница ИСУЛ.