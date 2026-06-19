Задържаха седем души при акция срещу разпространението на наркотици в Русе

Седем души бяха задържани при акция срещу разпространението на наркотици, продължила три дни в Русе.

На 16 юни полицейските служители установили двама мъже на 41 години, в които открили марихуана, амфетамин и метамфетамин. На следващия ден криминалистите стигнали до други две лица - жена на 44 г. и мъж на 31 г., които се оказали на по-високо ниво в схемата за разпространение. При обиск в дома на жената са намерени и иззети марихуана, мобилни телефони, пособия за претегляне и разфасоване на дози, както и сумата от 16 700 евро.

Във вчерашния ден са били задържани и трима мъже - клиенти на наркоразпространителите. Служителите на МВР са разкрили и два специално пригодени „тайника“, разположени на територията на русенски квартал, като според първоначалните данни тези депа са използвани за съхранение на едро на забранени от закона вещества. От тях са иззети значителни количества наркотици, като общото количество на намерената дрога е 2,4 килограма амфетамин и близо 500 гр. марихуана.

Работата по случая – документирането на цялостната престъпна дейност на лицата и установяването на други съучастници, продължава под ръководството на държавното обвинение.