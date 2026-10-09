Като никой друг

Не бих казал, че някога съм крил пристрастията си към Лионел Меси. Не към Барселона, не към Аржентина. Просто харесвах това, което Меси може с топка в крака. Особено към края на кариерата си роденият в Росарио офанзивен гений изглеждаше често доста инертен. Незаинтересован, скучаещ, блуждаещ. Но остана все така способен да сътвори нещичко, което да накара зрителите да възкликнат, да пляскат, да цъкат с език. Преди години рейдовете му и финтовете срещу половин дузина противникови футболисти не бяха явление, а неколкократна за един мач сцена. Голове, асистенции, фантастични преки свободни удари и лабилност при изпълнение на наглед най-лесното във футбола – дузпата. Всяко поколение има своите спортни герои, нашето съвремие ни предложи какви ли не великани в разнообразни спортове – били те летни, зимни, автомобилни. На стадион, в зала, на писта, на открито. И е редно фигури като тази на Меси да бъдат ценени, хубаво е, че бенефисът му с фланелката на Аржентина се получи по толкова бляскав начин. Какво се крие зад кариерата му с небесно-синята фланелка...

21 години, 208 изиграни мача, 126 гола за родината, 188 съотборници в Аржентина, шест световни първенства, седем участия на Копа Америка и безброй спомени, които следващите поколения да могат да гледат в YouTube. Космическо!

Струва ми се странно да пиша за Меси в минало, футболно време, но животът не прощава. Вече е на 39 години, няма как.

Датата е 17 август 2005. Меси дебютира за Аржентина срещу Унгария, носейки фланелка с номер 18, докато самият той е на 18 години. Влизайки от пейката, едва ли е очаквал точно подобен дебют – изгонен е с директен червен картон само 120 секунди по-късно. Гаучосите обаче все пак побеждават в този мач – един от 135-те с участието на легендарната десетка, в които Албиселесте е от печелившата страна. Ако питате за равенствата – те са 43, Меси има 30 загуби за родината.

От споменатите 135 победи точно 3 са най-изразителните: 7:0 над Хонг Конг през 2014, 7:0 над Боливия през 2015 и 7:0 над Кюрасао през 2023. Всека една от тях е в контролна среща. Меси бележи поне по 2 гола във всеки един от въпросните мачове. Любопитното е, че ще споменем Боливия за втори път – една от най-непретенциозните във футболно отношение държави в Южна Америка нанася най-тежката загуба на Аржентина, докато Лео е в състава – 6:1 в световна квалификация през 2009 в Ла Пас.

Ако се чудите – Меси получава още един червен картон с фланелката на гаучосите. Това се случва през 2019 в мач от Копа Америка срещу Чили в двубоя за третото място. Което означава, че осемкратният носител на Златната топка е бил гонен по-често с националния екип (2 пъти в 208 мача), отколкото в цялата си досегашна кариера на клубно ниво (веднъж в 970 мача).

Кристиано Роналдо е единственият футболист, който има повече мачове за който и да било друг национален отбор на земното кълбо от Меси. Което е донякъде справедливо, отчитайки ненадминатото съперничество между двамата. Португалецът (до момента) е с 234 срещи за страната си зад гърба си. Ако погледнем само историята на Аржентина, то Меси има скромните 61 мача повече (!!!) от втория във вечната ранглиста на южноамериканците – Хавиер Масчерано – който се оттегля след 147 срещи.

Откакто Аржентина има национален отбор, тимът е участвал в 1101 мача. С други думи – Меси е участвал в шокиращите 18.9% от двубоите. През 2021 изиграва най-много срещи за родината – 16, седем от тези мачове са в Копа Америка, която е спечелена. Това е и повратният миг в кариерата на аржентинеца, защото това е първият трофей с националния екип. И първи за страната от 1993 насам. Разбира се – не броим в това число олимпийското злато от 2008, в което Меси също е замесен.

Финалът срещу Франция през 2022 в Катар носи бленуваната световна титла. Великото футболно зрелище се провежда на 18 декември – най-късната дата в календара, на която Меси е играл за Аржентина. Най-ранната е 6 февруари – приятелска среща срещу Швеция през 2013.

Бразилия и Парагвай са двете държави, срещу които Лионел е играл най-често – по 14 пъти. Ако излезем извън пределите на Южна Америка, то Мексико е лидер в тази класация – ацтеките са се изправяли в 6 случая срещу магията на номер 10.

Меси изигра 34 мача на световни финали – повече от всеки друг в историята. Рекордът на Лотар Матеус беше подобрен на финала на Мондиала през 2022 срещу Франция, което се явяваше мач номер 26 за Бълхата. Кандидатът за нов лидер в тази класация е Килиан Мбапе, ако приемем, че той спокойно ще може да вземе участие и на първенството през 2034. Лионел се появи в 39 срещи в Копа Америка, което – очаквано – също е рекорд. Головете, които отбеляза на световни първенства, са 21, като за кратко беше лидер и по този показател. Един ден, когато може и да пиша мемоари, със сигурност ще спомена, че съм коментирал негов хеттрик на Мондиал в нощта, в която на практика сам сломи Алжир.

Лео игра в 13 турнира за родината си, като Аржентина стигна финала във впечатляващите 8 от тях. Бяха спечелени 3 – през 2021, 2022 и 2024. Меси е едва вторият футболист след легендарния десен бек на Бразилия Кафу, който може гордо да заяви, че е бил на терена в три различни финала на Световно първенство.

Меси приключва със 126 гола за Албиселесте. Вторият в тази таблица – Габриел Батистута – е с 56. Още по-внушителното е, че дори да броим головете на легендата на Барселона след като е навършил 30 години, той пак би бил лидер с 68. Ако трябва да го формулирам по друг начин – Меси е вкарал 6% от всички голове на Аржентина в цялата история на националния им отбор. 46 са държавите, срещу които Меси е реализирал поне веднъж. Никога не игра срещу България. Вкара 11 пъти на споменатата неколкократно Боливия, която беше любимият му опонент. Единствената държава, срещу която е играл повече от 1 мач, без да успее да вкара гол, по ирония на съдбата е страната, където изживя най-големия си триумф – Катар.

112 от 126-те му гола с националната фланелка бяха отбелязани след удари с прочутия му ляв крак, 12 с десния и само 2 с глава – срещу Уругвай през 2008 и срещу Бразилия през 2015. Меси прати топката в противниковата мрежа с изстрели извън наказателното поле чудовищните 28 пъти. Пропусна 7 дузпи за Аржентина – неговата ахилесова пета. Вкара 11 хеттрика за родината си – включително срещу големия съперник Бразилия през 2012. Срещу Естония наниза 5 гола през 2022.

188 души могат да се похвалят, че са били съотборници на Лео в националния отбор – лидер е Анхел ди Мария, играл рамо до рамо със своя приятел в 118 мача. Легендарният номер 10 е имал колеги на терена, родени през 1972, както и през 2007. По време на кариерата си 9 различни селекционери взимаха лесното решение дали да го пуснат в игра или не – логично Лионел Скалони имаше привилегията в най-много мачове – 80.

А сега си представете какви числа ще бъдат извадени на показ, когато Меси сложи окончателния край на кариерата си и на клубно равнище...

Снимки: БТА и БГНЕС