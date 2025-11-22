БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кая Николова: Участието в Шампионската лига ни прави по-мотивирани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Естествено, че има умора, но емоцията ни държи и ни помага много, каза още центърът на Марица.

Марица - Кая Николова, Мила Пашкулева
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Центърът на Марица (Пловдив) Кая Николова даде интервю пред клубния сайт след победата над Дея Волей (Бургас) с 3:0 гейма като домакин в зала "Строител" в среща от шестия кръг на Националната волейболна лига. За „жълто-сините“ това бе шести пореден успех от началото на сезона във вътрешния шампионат и общо осми след отстраняването на хърватския Динамо (Загреб) в решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

„Искам да благодаря на публиката, която ни подкрепяше. Мисля, че се представяме добре. Естествено, че има още много какво да покажем. Надявам се в следващите мачове да играем и още по-добре”, заяви Николова след снощната победа.

В следващия си двубой състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек гостуват на полския Девелопрес (Жешув) в първата си среща от програмата на група Е на Шампионската лига.

„Труден противник, но смятам, че отново ще покажем най-доброто, на което сме способни. Надявам се да зарадваме нашата публика. Участието в Националната волейболна лига и Шампионската лига ни прави още по-мотивирани. Естествено, че има умора, но емоцията, вълнението от самите мачове и от съперниците, срещу които играем - това ни държи и ни помага много”, допълни още състезателката.

Двубоят между Девелопрес (Жешув) и Марица е на 26 ноември, сряда, от 19:00 часа българско време.

Свързани статии:

Марица с шести пореден успех в НВЛ
Марица с шести пореден успех в НВЛ
Пловдивчанки остават убедителен лидер в класирането с 18 точки от...
Чете се за: 01:52 мин.
Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига
Марица Пловдив отново победи Динамо Загреб и ще участва в групите на Шампионската лига
Шампионът на България е в груповата фаза на най-авторитетния...
Чете се за: 02:25 мин.
#Кая Николова #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български волейбол

Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Венислав Антов отново е MVP, Туркоа излезе на върха в първенството на Франция Венислав Антов отново е MVP, Туркоа излезе на върха в първенството на Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Нефтохимик спечели драматично дербито на Бургас в НВЛ Нефтохимик спечели драматично дербито на Бургас в НВЛ
Чете се за: 03:32 мин.
ЦСКА с категорична победа над Славия в мъжката НВЛ ЦСКА с категорична победа над Славия в мъжката НВЛ
Чете се за: 01:05 мин.
Марица с шести пореден успех в НВЛ Марица с шести пореден успех в НВЛ
Чете се за: 01:52 мин.
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.
Европа
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ