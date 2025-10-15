Кейти Пери и Джъстин Трюдо – новата "power" двойка?!

Кейти Пери беше хваната да се целува на яхта с бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо! И да, това не е просто слух – има снимки и сега интернет буквално гори.

По време на концерта си в Лондон тя най-накрая прекъсна мълчанието и направи шегичка от сцената:

“Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани…”





И ако това не беше достатъчно, по време на същия концерт фен ѝ предложи брак!

А тя отговори супер спокойно:

“Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа.”

Междувременно бившата съпруга на Трюдо Софи Грегор-Трюдо пусна мистериозен пост:

“Любовта никога не е притежание, тя винаги е присъствие.”





