Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика?

Според Us Weekly двамата са „все още много заинтересовани един от друг“ и поддържат контакт, но се опитват да останат дискретни.
Друг източник твърди, че връзката им „не е сериозна“ засега, тъй като Кейти е заета с мащабното си турне Lifetimes (91 концерта по целия свят, до 7 декември 2025 г.).
Джъстин планира да се срещне с нея след концерти в Бразилия.
Двамата имат „много общи неща“ – споделят любов към музиката и идеалистичен поглед към света.
Бяха забелязани заедно в Монреал по-рано тази година, а близки твърдят, че между тях има „силно привличане“.
Кейти се раздели с Орландо Блум през юли 2025 г.
Джъстин Трюдо официално се разведе със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г.