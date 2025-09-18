Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика?



Според Us Weekly двамата са „все още много заинтересовани един от друг“ и поддържат контакт, но се опитват да останат дискретни.

Друг източник твърди, че връзката им „не е сериозна“ засега, тъй като Кейти е заета с мащабното си турне Lifetimes (91 концерта по целия свят, до 7 декември 2025 г.).

Джъстин планира да се срещне с нея след концерти в Бразилия.

Двамата имат „много общи неща“ – споделят любов към музиката и идеалистичен поглед към света.

Бяха забелязани заедно в Монреал по-рано тази година, а близки твърдят, че между тях има „силно привличане“.



Кейти се раздели с Орландо Блум през юли 2025 г.

Джъстин Трюдо официално се разведе със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г.