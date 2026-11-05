КФН: Българи използват името на датска компания, да за привличат инвеститори с нереални оферти

Комисията за финансов надзор предупреждава за получен сигнал от датския надзорен орган, че български граждани използват името на лицензирана датска финансова компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови оферти. В писмо до медиите, от Комисията предупреждават инвеститорите за възможна инвестиционна измама, която се осъществява от името и чрез корпоративната идентичност „ArthaScope Kapitalforvaltning“ A/S.

От името на дружеството български граждани организирали срещи с потенциални инвеститори относно инвестиционни възможности. Създали дори имитиращ уебсайт с домейн ArthaScope — Extend your business across Europe.

От датското дружество предупреждават, че нямат клон, представители или каквито и да е бизнес дейности на територията на България.

Няма и връзка с лицата, стоящи зад тази дейност, нито с уебсайта ArthaScope — Extend your business across Europe, както и не е упълномощавало никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от негово име в България.

Единственият официален уебсайт на дружеството е ArthaScope | Din formue i godt selskab, пишат още от КФН.

От Комисията призовават инвеститорите да не се доверяват на информацията, предоставена им при подобни срещи и припомня, че всеки, който иска да вложи средства в инвестиционни схеми, може да провери дали дружествата са легитимни и лицензирани от компетентен орган за извършване на съответната дейност.

Това може да стане както през сайта на КФН www.sfc.bg, така и през сайта на европейския регулатор ESMA

Комисията апелира всеки, който е провел или е поканен да проведе среща с въпросните мними представители, да преустанови контакт с тях, предвид опасността от финансови загуби. При подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности сезирайте съответните органи – МВР и КФН.