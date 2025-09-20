БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кибератака по големи европейски летища

Чете се за: 00:50 мин.
По света
кибератака големи европейски летища
Снимка: БТА
Киберaтака е нарушила работата на няколко големи европейски летища, включително Хийтроу в Лондон, и летищата в Брюксел и Берлин. Има закъснения и отменени полети.

Атаката е била насочена срещу доставчик на услуги за системи за чекиране и качване на борда. Тя е направила автоматизираните системи неизползваеми. Възможно е само ръчно чекиране и качване на борда, което води до забавяния, съобщи операторът на летището в Брюксел.

От лондонското летище Хийтроу също предупредиха за закъснения, заради "технически проблем". Проблем с чекирането има и на летището в Берлин. От засегнатите летища съветват пътниците са потвърдят пътуването си с авиокомпаниите, преди да се отправят към летището.

