БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов за Борислав Михайлов: Почивай в мир, легендо!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на националния отбор се присъедини към скръбта след загубата на една от най-големите фигури в българския футбол

Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов изрази съболезнованията си след кончината на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов.

Новината за смъртта на Михайлов разтърси футболния свят. Той си отиде на 63-годишна възраст, оставяйки след себе си значимо наследство както като състезател, така и като ръководител. Със 102 мача за националния отбор и капитанска роля на Мондиал 1994, той остава част от най-славната страница в историята на българския футбол.

Десподов също отдаде почит чрез кратко, но силно послание в социалните мрежи.

"Почивай в мир, легендо“, написа футболистът на ПАОК.

Съболезнованията към семейството и близките на Михайлов продължават да идват от цялата футболна общност.

#Борислав Михайлов #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Български футбол

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ