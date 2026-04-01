Кирил Десподов за Борислав Михайлов: Почивай в мир, легендо!

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов изрази съболезнованията си след кончината на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов.

Новината за смъртта на Михайлов разтърси футболния свят. Той си отиде на 63-годишна възраст, оставяйки след себе си значимо наследство както като състезател, така и като ръководител. Със 102 мача за националния отбор и капитанска роля на Мондиал 1994, той остава част от най-славната страница в историята на българския футбол.

Десподов също отдаде почит чрез кратко, но силно послание в социалните мрежи.

"Почивай в мир, легендо“, написа футболистът на ПАОК.

Съболезнованията към семейството и близките на Михайлов продължават да идват от цялата футболна общност.