Кирил Десподов за Борислав Михайлов: Почивай в мир, легендо!

Капитанът на националния отбор се присъедини към скръбта след загубата на една от най-големите фигури в българския футбол
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов изрази съболезнованията си след кончината на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов.
Новината за смъртта на Михайлов разтърси футболния свят. Той си отиде на 63-годишна възраст, оставяйки след себе си значимо наследство както като състезател, така и като ръководител. Със 102 мача за националния отбор и капитанска роля на Мондиал 1994, той остава част от най-славната страница в историята на българския футбол.
Десподов също отдаде почит чрез кратко, но силно послание в социалните мрежи.
"Почивай в мир, легендо“, написа футболистът на ПАОК.
Съболезнованията към семейството и близките на Михайлов продължават да идват от цялата футболна общност.