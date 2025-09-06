БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Кирил Котев: Наясно сме какъв мач ни очаква в Тбилиси, отиваме да покажем доста по-добра игра и много по-голяма агресия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Националният ни отбор по футбол гостува в неделя на Грузия в световна квалификация. Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ.

кирил котев новият технически директор бфс
Снимка: БТА
Техническият директор на БФС Кирил Котев заяви, че България в група Е не е фаворит в нито един мач, но се надява тимът да се прибере от Тбилиси с точки.

Националният ни отбор загуби от Испания с 0:3 в четвъртък, а в неделя гостува на Грузия. Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ от 16:00 ч.

Добрата новина е, че няма контузени след мача с испанците, но определено капитанът Кирил Десподов ще липсва много в съблекалнята като лидер и на терена като качества.

"Наясно сме какъв мач ни очаква в Тбилиси, но отиваме да покажем доста по-добра игра и много по-голяма агресия. И от възможностите, които ни се отдадат, да се възползваме по най-добрия начин“, започна шефът в централата.

"Малко време имаше за възстановяване, претърпяхме неприятна загуба, но и вие видяхте срещу какъв отбор се изправихме. Отиваме да покажем доста по-добра игра и се надявам да вземем точки. Последните години в Грузия се развиват с много голяма скорост. Ще ни бъде доста трудно. Но се надявам да успеем да отмъкнем нещо и да покажем доста по-добра игра във фаза атака", продължи Котев.

Попитан дали е съгласен с оценките в испанските медии, че българите са били "меки, без агресия и на светлинни години от поколението САЩ’94, той отговори:

"За доста нещата са прави, но трябва постепенно да ги променяме. За агресията - категорично, защото не е нормално за цял мач даже да нямаме и картон".

Капитанът Кирил Десподов отсъства, но други футболисти с проблеми няма. Котев допълни, че има хора с леки болежки, но се надява за мача всеки един от футболистите да е готов.

"Ние не сме фаворити в нито един мач. Където успеем да измъкнем нещо, ще бъде ОК. Въпросът е да надграждаме във всеки един двубой, да вкарваме млади момчета, както сега Емил Ценов и Росен Божинов влязоха и показаха отлична игра. Това е и нашата визия за момента - да вкарваме млади момчета от младежкия отбор и те да се налагат", завърши Кирил Котев, отговаряйки на въпрос какви са амбициите на тима в групата и как изходът от срещата в Тбилиси би се отразила генерално на тях.

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Студийна програма започва в 15:30.
