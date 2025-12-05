БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:37 мин.
Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година
Снимка: снимката е илюстративна
Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 г., обявиха директорът на зоопарка "Бовал" Родолф Делор и китайската партньорска организация, цитирани от АФП.

"Със сигурност ще получим нови панди. Надявам се, че прехвърлянето им ще се осъществи достатъчно бързо. В никакъв случай няма да е по-късно от началото на 2027 г.", каза Делор в Чънду, където се намира център за опазване и развъждане на пандите, който работи в партньорство със зоопарка.

Центърът беше посетен от Брижит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Китай. Първата дама на Франция прояви голям интерес към развитието на мъжката панда Юан Мън - първата, родена във Франция през 2017 г., на която тя е кръстница. Юан Мън беше изпратен в родината си през 2023 г.

"От последния път, когато го видях, не мога да го позная. Той е пораснал много, но характерът му не се е променил", каза Брижит Макрон.

Снимайки се с Юан Мън на заден план от разстояние, първата дама на Франция подчерта значението на това сътрудничество, наричайки го "мека сила".

Снимка: БТА, архив (2017 г.)

Настоящото партньорство изтича през 2027 г. Родолф Делор и Китайската асоциация за опазване на дивата природа - партньор на зоопарка "Бовал", съобщиха, че е подписано писмо за намерение за продължаване на сътрудничеството.

Когато споразумението за продължаването му бъде официално подписано, "новата двойка панди трябва да пристигне в зоопарка в Бовал през 2027 г. за срок от 10 години", написа асоциацията в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

Две панди близначки, родени във Франция, останаха в зоопарка "Бовал", след широко отразеното заминаване на родителите им в края на ноември за Чънду. Женската Хуан Хуан и нейният партньор Юан Цзъ се сбогуваха с Франция, където прекараха 13 години, и поеха обратно към родината си на 25 ноември.

