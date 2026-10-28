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Китай започна изграждането на плаващ „научен остров" с размерите на самолетоносач

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Азия
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китай започна изграждането плаващ bdquoнаучен остров размерите самолетоносач
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Китай започна изграждането на полупотопяема платформа с два корпуса, която ще се превърне в първия в света мобилен автономен „научен остров", пише англоезичният вестник „Саут Чайна морнинг пост". Очаква се платформата да бъде завършена до 2030 г. Според изданието Шанхайският университет „Цзяо Тун", който е главен разработчик на проекта, е подписал договор за строителство на стойност над 2,7 милиарда юана (405 милиона щатски долара) с корабостроителна компания, която е част от Китайската държавна корабостроителна корпорация.

По време на дълбоководни и океански експедиции на традиционните научноизследователски кораби често им е трудно да запазят стабилност при бурни ветрове и силно вълнение, а стационарните морски платформи, макар и да се отличават с висока устойчивост на въздействието на вятъра и вълните, са лишени от собствени двигатели и не могат да се придвижват в зависимост от променящите се изследователски задачи. От тази гледна точка свръхголямата плаваща изследователска платформа задоволява една уникална потребност, а това, което я прави революционна, е съчетанието от мобилност и устойчивост.

Очакванията са този "плаващ остров" да може да се движи със скорост от 11 възела (около 20 км/ч) и да осигурява условия за работа на над 200 изследователи. „Всесезонният стационарен плаващ изследователски комплекс" ще достига 138 метра дължина и 85 метра ширина. Главната му палуба ще се намира на височина 45 метра над морското равнище или приблизително на нивото на 15-етажна сграда. Това означава, че дори при екстремни морски условия, пораждащи 20-метрови вълни, водните маси не биха могли да проникнат и да наводнят основните лабораторни зони и жилищните помещения на главната палуба. В. „Саут Чайна морнинг пост" отбелязва още, че на платформата ще бъдат разположени шест лаборатории, предназначени за провеждане на изследвания в различни области.

По-рано през годината главният научен ръководител на проекта Чжоу Мън каза пред агенция Синхуа, че съоръжението ще бъде изключително ефективно в ситуации като морски изпитания на високотехнологично оборудване, откриване на тайфуни от близко разстояние и научни наблюдения в морска среда. „Мегасъоръжението" също така ще бъде отворено за глобални изследователски институции и предприятия и ще се използва съвместно с тях, добави Чжоу.

#размери #плаващ „научен остров“ #самолетоносач #Китай #изграждане

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