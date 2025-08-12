БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кийс срещу Рибакина на осминафиналите в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата в Охайо влиза в решаващата си фаза.

тенис арина сабаленка мадисън кийс australian open 2025 финал галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Представителката на домакините от САЩ Мадисън Кийс се класира безпроблемно за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, който е от категория WTA 1000.

Кийс, шампионка от тазгодишния Australian Open, се наложи с 6:4, 6:0 над Аои Ито (Япония) само за 63 минути. Срещата стартира с пробив за Кийс, който обаче веднага бе върнат от Ито и тя дори поведе за момент с 2:1 гейма.

Силите на японката обаче не се оказаха достатъчни и на свой ред Кийс направи обрат, за да поведе с 5:2 гейма. До края мачът премина изцяло под контрола на поставената под номер 6 в схемата Кийс, която в следващия кръг ще се изправи срещу номер 9 Елена Рибакина от Казахстан.

Бившата шампионка от Уимбълдън премина третия кръг след 4:6, 6:3, 7:5 срещу Елизе Мертенс от Белгия в един от най-качествените двубои в тази фаза. За Рибакина това е шеста победа в седем срещи с Мертенс, но първа, в която прави обрат след загубен откриващ сет.

В друг късен мач от програмата рускинята Анна Калинская победи със 7:5, 6:4 американката Аманда Анисимова, поставена под номер 5 в схемата. В четвъртия кръг Калинская ще се изправи срещу сънародничката си Екатерина Александрова.

Свързани статии:

Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
За водачката в световната ранглиста предстои двубой с Джесика Бусас...
Чете се за: 01:27 мин.
#тенис турнир в Синсинати 2025 #Елена Рибакина #Мадисън Кийс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Тенис

Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София
Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София
Синер продължава защитата на трофея в Синсинати Синер продължава защитата на трофея в Синсинати
Чете се за: 01:50 мин.
Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Чете се за: 01:27 мин.
Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ