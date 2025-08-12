Кийс срещу Рибакина на осминафиналите в Синсинати

Представителката на домакините от САЩ Мадисън Кийс се класира безпроблемно за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, който е от категория WTA 1000.



Кийс, шампионка от тазгодишния Australian Open, се наложи с 6:4, 6:0 над Аои Ито (Япония) само за 63 минути. Срещата стартира с пробив за Кийс, който обаче веднага бе върнат от Ито и тя дори поведе за момент с 2:1 гейма.

Силите на японката обаче не се оказаха достатъчни и на свой ред Кийс направи обрат, за да поведе с 5:2 гейма. До края мачът премина изцяло под контрола на поставената под номер 6 в схемата Кийс, която в следващия кръг ще се изправи срещу номер 9 Елена Рибакина от Казахстан.

Бившата шампионка от Уимбълдън премина третия кръг след 4:6, 6:3, 7:5 срещу Елизе Мертенс от Белгия в един от най-качествените двубои в тази фаза. За Рибакина това е шеста победа в седем срещи с Мертенс, но първа, в която прави обрат след загубен откриващ сет.

В друг късен мач от програмата рускинята Анна Калинская победи със 7:5, 6:4 американката Аманда Анисимова, поставена под номер 5 в схемата. В четвъртия кръг Калинская ще се изправи срещу сънародничката си Екатерина Александрова.