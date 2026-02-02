"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?

Черно море поглъща все повече сушата. Плажни ивици са се свили с десетки метри, а морската ерозия руши скалните брегове. Заради климатичните промени Черно море покачва нивото си, а морските бури става все по-опустошителни. Има ли как да опазим брега, репортаж от поредицата ни "Климатът – горещата истина".

Морето настъпва с всяка буря. Когато туристите отстъпят плажа на зимните ветрове, водата започва да променя брега. Ивицата в Крайморие е пример за това.

Николай Димитров, зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове: "България годишно губи между 25 и 48 декара брегова площ, десетки хиляди кубици пясък, които морето изяжда. Огромните зимни щормове причиняват - изронване на пясъка, оголване на пясъчния бряг до глина и до камък."

От 3 години предупредителни табели и ограждения спират достъпа до една от най-живописните алеи за разходка с велосипед в Бургас.

Мирослав Жеков, началник отдел "Строителство" към Община Бургас: "Това е единствената връзка между град Бургас и квартал Сарафово по пешеходен път, който вследствие на морската абразия беше изцяло прекъснат."

Питаме учените от Института по океанология защо процесите стават все по-агресивни.

доц. Богдан Проданов, секция "Динамика на бреговата зона" към Институт по океанология към БАН: "Черноморското ниво бавно нараства. Мисля, че за последните години средната скорост е с 2 - 3 мм на година нарастване. Има изменения на енергичността на вълненията. Те имат по-голяма сила, стигат по-навътре по самите плажове."

На това място преди година е имало плажна ивица широка около 15 метра, днес плаж почти няма, а при силен вятър, водата залива буквално крайбрежната алея.

"- БНТ: Много ли са тези ивици, които изчезват? доц. Преслав Пеев, зам.-директор на Института по океанология към БАН: На практика, доста са, но за сметка на това пък, в резултат на тази морска ерозия, се образува материал и на други места се образува наслагване, образоване на нови плажове. За пример, град Варна, който до преди 130 години не е имал плаж никога."

За да спрат настъплението на морето, стопаните на плажове изграждат т. нар. пясъчни диги през зимата, които всяка година пораждат спорове.

Николай Димитров, зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове: "Делото, което на последна инстанция спечелихме, там бяха разпитани множество експерти, множество вещи лица, и най-интересното, което те заключават е, че тази дейност не нарушава целостта на бреговете, а дори, напротив, спомага за опазването на морските плажове."

доц. Богдан Проданов, секция "Динамика на бреговата зона" към Институт по океанология към БАН: "Човекът е навлязъл много силно в природата. 50% от българското крайбрежие е укрепено, видоизменено, има пристанища по него. Постоянно се изгражда такива алеи, които играят съответно брегозащитна роля." Мирослав Жеков, началник отдел "Строителство" към Община Бургас: "Възстановява се бреговия откос. Ще бъде изградена велосипедна и пешеходна алея с ширина 5 м, като откъм морето също така се изгражда укрепителна конструкция."

До укрепването на свлачището са минали 5 години, заради липса на финансиране от държавата и административни пречки. Но морето няма намерение да спира. То просто следва своите закони. От нас зависи дали ще разбираме тези процеси навреме или ще ги догонваме.