Клуба на привържениците на Ботев Пд също изказа недоволство от часа за мача с Левски

Ботев Пловдив фенове
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

От Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) подкрепиха ръководството на "жълто-черните" в искането на промяна на началния час за отложения мач с Левски.

Както е известно, от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз насрочиха дербито между двата тима от шестия кръг да се изиграе на 30 септември, вторник, от 17:30 часа.

Публикуваме цялата позиция на Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) без редакторска намеса:

"Поредно безумие: дербито Ботев — Левски насрочено от БФС за 30.09 (вторник) 17:30 ч.

КПБП категорично заявява, че това решението е анти-футболно и напълно подкрепяме официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив!

Призоваваме хората, избрани да развиват футбола в България да започнат да го правят и то още вчера!", написаха от Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив).

По-рано днес и от ръководството на Левски също излязоха с официална позиция, в която увериха, че са предприели действия в посока на промяна на началния час на двубоя.

Свързани статии:

Левски също поиска промяна на началния час на отложения мач с Ботев Пд
Левски също поиска промяна на началния час на отложения мач с Ботев Пд
Мачът от шестия кръг на Първа лига трябваше да се играе по програма...
Чете се за: 01:15 мин.
Ръководството на Ботев Пд отново скочи на Спортно-техническата комисия към БФС
Ръководството на Ботев Пд отново скочи на Спортно-техническата комисия към БФС
Причината е насрочване на отложения мач с Левски.
Чете се за: 03:15 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Ботев Пловдив

