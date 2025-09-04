Клуба на привържениците на Ботев Пд също изказа недоволство от часа за мача с Левски

От Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) подкрепиха ръководството на "жълто-черните" в искането на промяна на началния час за отложения мач с Левски.

Както е известно, от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз насрочиха дербито между двата тима от шестия кръг да се изиграе на 30 септември, вторник, от 17:30 часа.

Публикуваме цялата позиция на Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) без редакторска намеса:

"Поредно безумие: дербито Ботев — Левски насрочено от БФС за 30.09 (вторник) 17:30 ч. КПБП категорично заявява, че това решението е анти-футболно и напълно подкрепяме официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив! Призоваваме хората, избрани да развиват футбола в България да започнат да го правят и то още вчера!", написаха от Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив).

По-рано днес и от ръководството на Левски също излязоха с официална позиция, в която увериха, че са предприели действия в посока на промяна на началния час на двубоя.