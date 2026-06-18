БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коди Гакпо: Трябва да спрем Исак, но най-важното е да мислим за собствената си игра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Нападателят на Нидерландия очаква тежък сблъсък с Швеция, но е категоричен, че в лагера на "лалетата“ няма напрежение след ремито с Япония

Коди Гакпо: Трябва да спрем Исак, но най-важното е да мислим за собствената си игра
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нападателят на Нидерландия Коди Гакпо предупреди съотборниците си да обърнат специално внимание на Александър Исак преди втория мач на „лалетата“ от група F на световното първенство срещу Швеция.

Двамата са съотборници в Ливърпул, а шведският национал пристига в двубоя в отлична форма, след като отбеляза гол при убедителната победа с 5:1 над Тунис в първия кръг.

"Бяхме много щастливи, че Исак се завърна и успя да възстанови формата си. Вкара важни голове и игра много добре в края на сезона. Всички знаят колко качествен футболист е той и трябва да бъдем много внимателни“, заяви Гакпо пред медиите в тренировъчната база на Нидерландия в Ривърсайд, щата Мисури.

Нападателят подчерта, че въпреки силния старт на шведите, неговият тим трябва да остане фокусиран върху собственото си представяне.

"Резултатът им беше впечатляващ, но ние трябва да разглеждаме всеки мач поотделно. Най-важното е да се концентрираме върху собствената си игра и върху това, което можем да подобрим. Знаем какво трябва да направим, за да печелим мачовете си и да си осигурим възможно най-бързо класиране за следващата фаза“, каза още той.

След равенството 2:2 срещу Япония в първия кръг победата срещу Швеция изглежда още по-важна за нидерландците. Въпреки това Гакпо увери, че в отбора няма напрежение.

"Разбира се, победата е важна за нас, но не усещам напрежение в състава. Подготвяме се спокойно и знаем, че ни очаква сериозен съперник с много опасни играчи в атака като Исак и Гьокереш“, добави нападателят.

Срещата между Нидерландия и Швеция ще се играе в събота в Хюстън, а другият двубой от групата между Тунис и Япония ще се проведе в Монтерей.

#Национален отбор на Нидерландия по футбол #Мондиал 2026 #Коди Гакпо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
3
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
4
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха...
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
5
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
5
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
6
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...

Още от: Мондиал 2026

Световно първенство: Англия - Хърватия (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство: Англия - Хърватия (ГАЛЕРИЯ)
Роберто Мартинес: ДР Конго ни направи мача много труден след изравнителния гол Роберто Мартинес: ДР Конго ни направи мача много труден след изравнителния гол
Чете се за: 02:05 мин.
Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго
Чете се за: 01:25 мин.
Стюърт Даунинг: Настоящият отбор на Англия е по-силен като колектив, но нашето поколение имаше по-добри индивидуалности Стюърт Даунинг: Настоящият отбор на Англия е по-силен като колектив, но нашето поколение имаше по-добри индивидуалности
Чете се за: 03:22 мин.
Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства
Чете се за: 02:42 мин.
Световно първенство: Португалия - ДР Конго (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Португалия - ДР Конго (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

След палежа пред българското посолство в Скопие: Остри реакции на партиите в НС
След палежа пред българското посолство в Скопие: Остри реакции на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Мирът в Близкия изток: Какво съдържа меморандумът между САЩ и Иран? Мирът в Близкия изток: Какво съдържа меморандумът между САЩ и Иран?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста, един е с гаранция от 10 000 евро Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста, един е с гаранция от 10 000 евро
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
ЕП: РСМ не е постигнала напредък в съдебната реформа и борбата с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
България е против част от мерките в 21-вия пакет санкции срещу...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ГДБОП публикува кадри от акцията срещу групата за трафик на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ