Коди Гакпо: Трябва да спрем Исак, но най-важното е да мислим за собствената си игра

Нападателят на Нидерландия Коди Гакпо предупреди съотборниците си да обърнат специално внимание на Александър Исак преди втория мач на „лалетата“ от група F на световното първенство срещу Швеция.

Двамата са съотборници в Ливърпул, а шведският национал пристига в двубоя в отлична форма, след като отбеляза гол при убедителната победа с 5:1 над Тунис в първия кръг.

"Бяхме много щастливи, че Исак се завърна и успя да възстанови формата си. Вкара важни голове и игра много добре в края на сезона. Всички знаят колко качествен футболист е той и трябва да бъдем много внимателни“, заяви Гакпо пред медиите в тренировъчната база на Нидерландия в Ривърсайд, щата Мисури.

Нападателят подчерта, че въпреки силния старт на шведите, неговият тим трябва да остане фокусиран върху собственото си представяне.

"Резултатът им беше впечатляващ, но ние трябва да разглеждаме всеки мач поотделно. Най-важното е да се концентрираме върху собствената си игра и върху това, което можем да подобрим. Знаем какво трябва да направим, за да печелим мачовете си и да си осигурим възможно най-бързо класиране за следващата фаза“, каза още той.

След равенството 2:2 срещу Япония в първия кръг победата срещу Швеция изглежда още по-важна за нидерландците. Въпреки това Гакпо увери, че в отбора няма напрежение.

"Разбира се, победата е важна за нас, но не усещам напрежение в състава. Подготвяме се спокойно и знаем, че ни очаква сериозен съперник с много опасни играчи в атака като Исак и Гьокереш“, добави нападателят.

Срещата между Нидерландия и Швеция ще се играе в събота в Хюстън, а другият двубой от групата между Тунис и Япония ще се проведе в Монтерей.