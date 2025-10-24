Коди Милър-Макинтайър изведе Цървена звезда до четири поред в Евролигата (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американецът с български паспорт се развихри още веднъж за "звездашите" в турнира на богатите.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър нямаше спиране и при четвъртия пореден успех на Цървена звезда в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници се справиха с Баскония след 90:72 в мач от шестия кръг. В „Белградска Арена“ интригата съществуваше само през първото полувреме, но във второто съставът на Саша Обрадович даде да се разбере, че е по-класният срещу баскетболистите на Паоло Галбиати, нанасяйки им шесто последователно поражение в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и отново даде да се разбере, че навлиза във все по-добра форма. Българският национал изигра ключова роля за успеха на „звездашите“, влизайки в ролята на топреализатор. Гардът финишира с 20 точки, 2 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки за 29 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 3/6 от средно разстояние, 4/9 зад арката и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите могат да се похвалят с четири победи, като към статистиката им можем да прибавим и две загуби, а испанците все още не знаят какво е успех от началото на турнира на богатите и са с шест поражения. На 28 октомври (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще приемат АСВЕЛ Вильорбан. От своя страна Баскония ще бъде домакин на Дубай в същия ден.

Джордан Нуора и Коди Милър-Макинтайър направиха така, че домакините да не се забавят с повеждането в резултата. Въпреки реализаторските способности на Тимоте Луваву-Кабаро, който даде тон на гостите, „звездашите“ дръпнаха с точка след 10 минути игра.

Стартът на втората част премина под знака на честата смяна на водачеството. Никола Калинич и Нуора направиха опит да върнат лидерството на сърбите, но Луваву-Кабаро напомни за себе си и баските съумяха да обърнат за 43:40 на голямата почивка.

Участникът в Лига Ендеса продължи във възходяща посока и при подновяването на играта. Постепенно Донатас Мотеюнас, Чима Монеке и Милър-Макинтайър дадоха нужния тласък на отбора от Белград, който показа силата си и инициативата отново премина в неговите редици, за да се откъсне с 14 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка домакините довършиха започнатото и това бе всичко.

Джордан Нуора регистрира 19 точки, 7 борби и 6 асистенции за победителите. Никола Калинич и Чима Монеке (8 овладени под двата ринга топки) реализираха по 12, Яго Дос Сантош наниза 10 точки.

Тимоте Луваву-Кабаро бе над всички за баските с 24 точки и 4 успешни стрелби зад дъгата. Хамиду Диало приключи с 12.

