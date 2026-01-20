Кога снегът и минусовите температури водят до отмяна на полети?

Ниските температури и снеговалежите сами по себе си не са основание за спиране на полети, а решението зависи от комбинация от метеорологични фактори и състоянието на пистите, обясни в "Денят започва" авиоекспертът и бивш ръководител полети Иван Дяксов. По думите му всички процедури при зимни условия са строго регламентирани, като крайната преценка за излитане и кацане се взема от екипажите въз основа на актуална информация за състоянието на пистата.

Иван Дяксов, авиоексперт, бивш ръководител-полети: "Няма конкретна отрицателна температура или количество сняг, при които е задължително да се спират дейностите на летищата, да се прекратяват излитене и кацане. Но в самата комбинация между различни фактори - ниска температура, влажност, сняг, при интензивни снеговалежи, водят до затрудняване на почистване на пистата за излитене и кацане. Съответно, образува се лед върху крилата на самолетите, които търпят съответната противообледелителна обработка. Но всички тези процедури са разписани в авиацията, както знаете, с цел осигуряване на безопасността. Относно прогнозата, мисля, че в момента тя е благоприятна, но самият процес, ако ви интересува, при силен снеговалеж, съответно, летищните оператори имат необходимата техника, с която почистват пистата, замерва се спирачният ефект или това е плъзгаемостта, спирачния ефект на пистата. Тази информация чрез ръководител полети се предава на екипажите и съответно те преценяват дали е подходящата пистата за кацане за конкретния тип самолет."