БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой ако не той: Оливие Жиру донесе победата на Лил над Монако във френската Лига 1

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Жиру се разписа в първата минута на добавеното време на срещата, а осем по-късно пропусна дузпа.

оливие жиру донесе победата лил монако френската лига
Снимка: Icon Sport
Слушай новината

Безсмъртен и неизчерпаем. Липсват суперлативи, когато става въпрос за Оливие Жиру, който отново отбеляза за Лил този път срещу Монако във втория кръг от Лига 1. Стрелецът донесе и първата победа за отбора на Бруно Женезио. Лил се поздрави с домакински успех с 1:0 на стадион „Пиер Мороа“.

Жиру намери вратата на гостите в първата минута на добавеното време на срещата след центриране от Рубен Фернандес-Пардо.

38-годишният французин можеше да увеличи преднината на домакините осем минути по-късно, но стреля над напречната греда. Дузпата беше отсъдена за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо.

"За мен беше важно да изиграя добър мач пред нашата домашна публика. Огромно облекчение е, че спечелихме този мач. В началото на сезона трябва да се движиш по правилния път. Можехме да бъдем по-ефективни, аз на първо място. Малко съм ядосан на себе си, пропуснах тази дузпа. Щастлив съм, че помогнах на отбора", каза нападателят, който отбеляза 75-ия си гол във френската Лига 1 и 350-и в кариерата си.

Оливие Жиру се присъедини към Лил след кратък период в американския ФК Лос Анджелис и му бяха необходими само 10 минути, за да отбележи за първи път при завръщането си в Лига 1 при равенството 3:3 срещу Брест миналата седмица.

За Лил успехът бе първи в шампионата, а тимът заема пето място във временното класиране с 4 точки. Отборът на Монако допусна първа загуба и се намира на осма позиция с 3 точки.

Свързани статии:

Оливие Жиру: Мотивацията, решителността и енергията ми са непокътнати
Оливие Жиру: Мотивацията, решителността и енергията ми са непокътнати
Въпреки, че оцени почитта, която му отдадоха привържениците на...
Чете се за: 02:52 мин.
Оливие Жиру се завърна в Лига 1 с гол
Оливие Жиру се завърна в Лига 1 с гол
От новия сезон нападателят ще играе за Лил.
Чете се за: 00:57 мин.
#ФК Лил #Франция Лига 1 #ФК Монако #Оливие Жиру

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
4
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
6
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Европейски футбол

Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига
Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига
Реал Мадрид постигна втори успех в Ла Лига, Килиан Мбапе се разписа на два пъти Реал Мадрид постигна втори успех в Ла Лига, Килиан Мбапе се разписа на два пъти
Чете се за: 02:22 мин.
Виляреал громи в Ла Лига Виляреал громи в Ла Лига
Чете се за: 01:37 мин.
Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия
Чете се за: 01:12 мин.
Загуба за Петко Христов и Специя на старта в Серия Б Загуба за Петко Христов и Специя на старта в Серия Б
Чете се за: 00:52 мин.
Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ