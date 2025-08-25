Кой ако не той: Оливие Жиру донесе победата на Лил над Монако във френската Лига 1

Безсмъртен и неизчерпаем. Липсват суперлативи, когато става въпрос за Оливие Жиру, който отново отбеляза за Лил този път срещу Монако във втория кръг от Лига 1. Стрелецът донесе и първата победа за отбора на Бруно Женезио. Лил се поздрави с домакински успех с 1:0 на стадион „Пиер Мороа“.

Жиру намери вратата на гостите в първата минута на добавеното време на срещата след центриране от Рубен Фернандес-Пардо.

38-годишният французин можеше да увеличи преднината на домакините осем минути по-късно, но стреля над напречната греда. Дузпата беше отсъдена за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо.

"За мен беше важно да изиграя добър мач пред нашата домашна публика. Огромно облекчение е, че спечелихме този мач. В началото на сезона трябва да се движиш по правилния път. Можехме да бъдем по-ефективни, аз на първо място. Малко съм ядосан на себе си, пропуснах тази дузпа. Щастлив съм, че помогнах на отбора", каза нападателят, който отбеляза 75-ия си гол във френската Лига 1 и 350-и в кариерата си.

Оливие Жиру се присъедини към Лил след кратък период в американския ФК Лос Анджелис и му бяха необходими само 10 минути, за да отбележи за първи път при завръщането си в Лига 1 при равенството 3:3 срещу Брест миналата седмица.

За Лил успехът бе първи в шампионата, а тимът заема пето място във временното класиране с 4 точки. Отборът на Монако допусна първа загуба и се намира на осма позиция с 3 точки.