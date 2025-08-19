Кой победи в регатата "Кор Кароли"?

Яхтата „Алекса А“ с шкипер Александър Александров спечели едно от най-големите ветроходни състезания у нас – регатата „Кор Кароли“. Това беше 25-ото издание на надпреварата, която се провежда по българското Черноморие.

„Алекса А“ триумфира в най-силния клас – ORC-A, където се състезават най-бързите и подготвени екипажи.

На второ място завърши яхтата About time с шкипер Петър Димитров, а третото място грабна Лъчезар Братоев с яхта от Елсет яхтинг.

Море, вятър, скорост и стратегия – ветроходството не е просто спорт, а истинска битка с природата.