Коко Гоф и Наоми Осака спечелиха срещите си от втория кръг на US Open

Спорт
Американката надигра Дона Векич, а японката се наложи над Хейли Баптист.

коко гоф наоми осака спечелиха срещите втория кръг open
Снимка: БГНЕС
Американката Коко Гоф имаше тежки моменти по време на мача си от втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, но в крайна сметка намери сили и подкрепа от известно лице в публиката и отстрани Дона Векич със 7:6 (7:5), 6:2.

Бившата шампионка има проблеми със сервирането и се опитва да ги реши с помощта на специалиста по биомеханика Гавин Макмилан. Това явно дава сериозно отражение върху цялостното й усещане, а американката беше показана от телевизионните камери да седи с кърпа върху лицето, след като загуби сервис при 4:4 в първия сет от срещата и малко по-късно зрителите видяха обляното в сълзи лице на 21-годишната тенисистка. След това по време на срещата успя да намери сили, но в интервюто след мача даде воля на емоциите си.

"Днес беше труден мач за мен, но съм просто доволна от това как успях да се справя“, каза тя.

"Бяха тежки няколко седмици. Първият сет беше труден за мен, но вие продължихте да ме аплодирате", обърна се Коко Гоф към публиката.

След това благодари на една от най-успешните гимнастички Симон Байлс, която седеше на трибуните. Байлс имаше сериозни проблеми с психичното здраве, но успя да преодолее всичко и да спечели три златни медала в Париж миналото лято на последните Олимпийски игри.

"Видях я, да. Тя ми помогна много, за да се справя. Мислех си, ако тя може да се качи на шестинчова греда с целия натиск на света, аз мога да ударя топката, дори не знам колко голям е този корт. Това ми донесе малко спокойствие, знаейки всички неща, през които е преминала психически“, продължи тенисистката.

Hа стадион „Артър Аш“ мачът продължи 1 час и 39 минути. Въпреки че допусна седем двойни грешки и беше пробита четири пъти в първия сет, Гоф успя да върне Векич в изходна позиция. Докато хърватката сервираше за сета, Гоф върна пробив на нула и си осигури тайбрек.

След седмата си двойна грешка, която дойде в началото на тайбрека, американката се овладя и взе мини-частта със 7:5. Но накрая статистиката показа, че тази победа за нея е под номер 73 в Големия шлем. А от 2000 година насам само Мария Шарапова е записала повече победи в турнири от Големия шлем на сингъл при жените, преди да навърши 22 години – 85. Нейната следваща съперничка ще бъде полякинята Магдалена Френх, номер 74 в световната ранглиста при жените.

Друга американка - Аманда Анисимова достигна до третия кръг на US Open за първи път от пет години в четвъртък вечерта, побеждавайки Мая Джойнт (Австралия) със 7:6 (7:2), 6:2 за 1 час и 16 минути. Публиката на стадион „Луис Армстронг“ стана свидетел на трилър в първия сет, като Джойнт спечели ранен брейк срещу финалистката от Уимбълдън. Но Анисимова си върна пробива, точно когато австралийката сервираше за сета. И след като леко премина през тайбрека и доминира във втория сет, като проби сервиса на Джойнт още два пъти и категорично се класира за третия етап.

Поставената под номер 15 Дария Касаткина (Австралия) надделя в доста труден и превърнал се в непредвидим сблъсък с рускинята Камила Рахимова и си осигури място в третия кръг. Касаткина се наложи с 6:2, 4:6, 7:5.

Лесна победа за 72 минути постигна Наоми Осака. Японката победи американката Хейли Баптист с 6:3, 6:1 и ще играе с Касаткина за място в четвъртия кръг.

