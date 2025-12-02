Коледният ретро влак тръгва с още два специални курса към Банско

Коледният влак на БДЖ, начело с парния локомотив № 01.23, ще пропътува още два пъти маршрута от София до Банкя в следобедните часове на 13 декември - събота и 14 декември - неделя. Допълнителните курсове се организират благодарение на нестихващия интерес към сутрешните празнични влакове от столицата до курортния град, многобройните запитвания от желаещи и изчерпването на всички билети за едно денонощие.

За следобедните пътувания влакът отново ще е в състав от три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“ за Дядо Коледа и Снежанка.

В събота композицията заминава в 14:10 ч. от Централна гара София и пристига в Банкя в 14:40 ч. Пътуващите ще разполагат с достатъчно време да разгледат специалния ретро вагон, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на град Банкя. Отпътуването наобратно към София е в 16:30 ч., а пристигането в 17:00 ч. По разписание в неделя влакът също тръгва в 14:00 ч. от София и пристига в Банкя в 14:30 ч. В обратна посока заминава в 16:20 ч. и е в София в 16:50 ч.