БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Комо и Дженоа сътвориха равенство в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Късен гол и червен картон беляза мача.

комо дженоа сътвориха равенство серия
Снимка: БТА
Слушай новината

Комо и Дженоа не се победиха в Серия А. Двата отбора завършиха 1:1 в мач от третия кръг.

Нико Пас вкара за домакините, но отборът на Патрик Виейра стигна до късен изравнителен гол чрез Кейлъб Екубан в 92-ата минута. Крайният резултат бе оформен само 4 минути преди домакините да останат с 10 души на терена заради червен картон на Хасобо Рамон.

След това равенство Комо заема 9-ата позиция с 4 точки, колкото имат Каляри пред тях и Торино след тях. Гостите от Дженоа все още нямат победа в първите три кръга и с 2 точки са на 15-ата стъпка в подреждането.

След като му беше връчена наградата за най-добър млад футболист на месеца в Серия А преди началото на мача, Нико Пас откри резултата с ефектно попадение след 13 минути игра на „Стадио Синигалия“. Аржентинеца направи много умно завъртане с топката със защитник на гърба, преди да прати топката с мощния си удар в мрежата от почти 25 метра.

Домакините продължиха да доминират и получиха брилянтна възможност да удвоят резултата, когато Николас Кюн беше изведен на перфектна за стрелба позиция от Мергим Войвода. Изстрелът на германския нападател обаче мина високо над гредата. За Дженоа преди почивката имаше една възможност, ликвидирана от младия бранител Алекс Вале.

През второто полувреме футболистите от Комо продължиха да доминират и да търсят втори гол, като най-близо до това беше Войвода, но вратарят Леали спаси коварния му изстрел. Малко изненадващо на фона на събитията на терена, домакините останаха 10 на терена, след като Хакобо Рамон беше отстранен заради прекалено опасно влизане в краката на Жуниор Месиаш.

Буквално при следващото отнемане на топката, гостите от пристанищния град изравниха. Опитът на Нортън-Къфи да вкара гол беше спрян пред вратата, но добавката на Екубан подпечата изравняването.

#Серия А 2025/26 #ФК Комо #ФК Дженоа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Европейски футбол

Еспаньол сломи Майорка в Ла Лига
Еспаньол сломи Майорка в Ла Лига
Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Шампионската лига се завръща с три здрави дуела Шампионската лига се завръща с три здрави дуела
Чете се за: 03:10 мин.
Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач в Лисабон Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач в Лисабон
Чете се за: 02:55 мин.
Хора, забравили да бъдат такива Хора, забравили да бъдат такива
Чете се за: 05:12 мин.
Барса счупи рекорд при разгрома над Валенсия Барса счупи рекорд при разгрома над Валенсия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ