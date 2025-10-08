БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Константин Костадинов и Тенерифе с победоносен старт в Шампионска лига

от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Баскетболният национал и испанците постигнаха успех на италианска земя в турнира.

Константин Костадинов и Тенерифе с победоносен старт в Шампионска лига
Снимка: championsleague.basketball
Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе започнаха победоносно новия сезон в Шампионска лига. Българинът и неговите съотборници измъкнаха победата при визитата си на Трапани с 84:78 в мач от първия кръг в група D.

Костадинов се включи от пейката и остана в игра 5 минути. За това време българският национал финишира с 2 точки. При стрелбата си крилото бе 1/1 от близко разстояние.

Следващият мач за баскетболистите на Чус Виодорета в най-силния турнир, организиран от ФИБА, ще бъде на 14 октомври (вторник), когато ще бъдат домакини на Бней Херцлия.

Гостите изиграха силна първа част, спечелена с 21:12. „Златисто-черните“ удържаха водачеството си във втория период, а на голямата почивка оформиха 41:38.

Домакините не се отказаха от мисълта да дишат във врата на своя съперник и при подновяването на играта, но участникът в Лига Ендеса се откъсна със 7 точки след 30 минути игра. Сценарият се повтори и във финалната десетка, в която испанците отново не се дадоха и спечелиха.

Арън Дорнекамп отбеляза 13 точки за победителите, включително и 4 успешни стрелби от далечна дистанция.

#БК Трапани #Шампионска лига по баскетбол 2025/2026 #БК Ла Лагуна Тенерифе #Константин Костадинов баскетбол

