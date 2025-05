Константин Костадинов и Тенерифе се простиха с финала в Шампионска лига (ВИДЕО)

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе не успяха да намерят място на финала в Шампионската лига. Българинът и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Галатасарай с 80:90 в първия полуфинал, който се изигра в "Сунел Арена", Атина.

Българинът се включи от резервната скамейка, но получи много игрово време. Българският национал записа едва 3 минути, за които не успя да се разпише и не опита нито една стрелба. Крилото завърши с 1 борба.

Това означава, че момчетата на Чус Виодорета ще спорят за бронза в най-силния турнир, организиран от ФИБА. Испанците ще имат за съперник загубилия от втория полуфинал, който ще противопостави АЕК Атина и Уникаха Малага по-късно тази вечер.

HISTORY! Galatasarayreach their first #BasketballCL Final, going from -15 to +10 against a previously unbeaten Tenerife side #FinalFour | @GSBasketbol pic.twitter.com/Hgs9TBW2Y7

Първата част премина под знака на кратките серии, а след 10 минути игра испанците се пребориха за разлика от 4 точки. Символичните домакини удържаха крехкото си водачество през цялата втора част и на голямата почивка фиксираха 43:40.

It's never over until CİMBOM say it's over



12-0 run by Galatasarayto get back into the game#BasketballCL x #FinalFour | @GSBasketbol pic.twitter.com/PyPXpfimdm