Константин Папазов: Извинявам се на Орлин Николов, но ситуацията е силно преувеличена

Константин Папазов е на мнение, че ситуацията с Орлин Николов на мача между Левски и Шумен в НБЛ е силно преекспонирана след видеото, публикувано в социалните мрежи на Спартак Плевен. Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол призна, че е имало напрежение със съдийския инструктор и член на Управителния съвет в коридора на зала Триадица“, но подчерта, че не се е стигала до никаква физическа саморазправа, както се твърдеше първоначално. BGbasket.com потърси и двамата баскетболни деятели още вчера, като неколкократно стори това с Николов, но успя да се свърже само с дългогодишния управленец и треньор.

Пред най-големия български баскетболен сайт Тити, както е познат още той, разкри, че е искал да види дадена ситуация 45 секунди преди края срещата, но е получил отказ от видеонаблюдателя, тъй като е липсвал интернет в съоръжението. Папазов се извини за своето поведение на Николов, но смята, че скандалът между двамата ще даде ефект за българското съдийство.

„Казах и пред други медии, че ситуацията беше силно преувеличена. Факт е, че потърсих от Орлин Николов възможност да видя ситуацията не 2 минути преди края, както беше написал някакъв фен от Варна. Думите му към мен бяха да си оправя първо интернета, тъй като няма такъв и нищо не може да гледа. Имахме доста сериозен спор, защото аз смятам, че Съдийската комисия трябва да бъде много по-взискателна към реферите. В първите кръгове се обаждах на всички треньори, за да питам какво се е случило. Естествено, първо звънях на губещите, които е по-логично да имат претенции. Имаше доста случаи, в които треньори си признаха, че дори да е имало грешки, не са причина за загубата, но и такива, които бяха победители и изразиха своето недоволство. Не живеех с мисълта, че тези неща ще се променят със санкции. Орлин успя да ме убеди, че не трябва по никакъв начин да се прави паралел на подхода, който аз му споменах. Преди няколко дни водихме дълъг разговор именно заради възможността как може да се подобри…Те са хора и не заслужават за всяко нещо да бъдат критикувани. Реферите също имат своето основание да имат претенции и да не бъдат тормозени. Орлин ми сподели, че след като съм близък с Георги Иванов, който реши доста проблеми във футболното съдийство само с наказания, смята, че в родния баскетбол съдиите не допускат умишлени грешки и всичко това е плод на човешка грешка. Аз съм съгласен с това, факт е, че успя да ме убеди, че те искат моята пълна подкрепа да бъдат защитени от натиск, дело не клубовете, които не трябва да се бъркат в тяхната работа. Аз споделих, че съм съгласен и че една година ще опитам да имам пълен кредит на доверие към тях, надявам се, че ще го оправдаят. Щом искат спокойствие, за да има такова, първо трябва да направим добронамерена среща за всички треньори, може и президенти, ако някои от тях пожелае, веднага след избора на новата Съдийска комисия.“

„Нека да бъде избрана новата комисия. Според мен това трябва да се случи в присъствието на всички треньори и на всички съдии. Да се опитаме да направим един разговор, в който да успеем да намерим общ език извън баскетболната зала, когато всички губим разсъдък и сме подвластни на емоциите. Поех този ангажимент към съдийската комисия. Думите на Орлин бяха – Повярвай ми, няма да те подведем-. В крайна сметка, ако се справят добре, ще го направят за българския баскетбол. Факт е, че в последната година беше допусната огромна грешка. Неоспорим такъв е, че натискът върху съдиите е огромен. Още повече, че включително и аз съм го правил това като треньор за спорт, в който няма финансови облаги, а за шампиона липсва финансов просперитет при класиране в европейските турнири, за разлика от футбола. Ясно е, че Орлин е опитен и гледа да извлече максимума. Аз му се извинявам, но не мога да чукна и вина затова, че няма интернет в залата, което беше причината да каже, че нищо не може да направи и че аз нищо не мога да гледам, тъй като няма интернет. Така тръгна от залата. Силно преекспонирана ситуация.“

Той е на мнение, че родните съдии имат сериозно доверие спрямо Николов и че той се бори за всеки един от тях.

„Попитах го как ще си тръгне и няма да работи, след като е създал всичко. Никой не може да оспори, че ако има един човек, който е обичан в съдийската гилдия, това е той. Последният човек, който може да си тръгне от СК, трябва да бъде той. Убеден съм в това и аз, и всичките, които работят с него. Казах му, че никъде няма да си ходи. Ако някой познава Орлин Николов, трябва да прецени кой какъв е и дали може да влезе в остър конфликт с някой. Да, ревностно пази и защитава своите съдии, които допускат грешки. Той може би цели и да ги пази от мен като президент, и преди като треньор, и президент на клуб. Той вероятно е много критичен пред тях, но извън съдийската гилдия той се бори за всеки един. Може би и това е причината толкова много да му вярват. През миналата седмицата имахме много дълъг разговор за перспективите и това как не е атрактивно в момента да бъдещ съдия. За да стигнат до мъже, трябва да работят много деца. Коментирахме в 2-часов разговор, в който уточнихме една програма, в която да се опитаме федерация, клубове и СК по места да мотивираме 16,17,18-годишни младежи, които да не виждат бъдеще да са играчи на ниво НБЛ, да играят А1, А2 и А3 и в същото време да се учат за рефери. Това начин да увеличим бройката по естествен път.“

„Появиха се много млади рефери, към които всички треньори имат кредит и разбиране. Това което, мисля, че в българското съдийство няма корупция, смятам, че го мислят и всички мои колеги. На тази база се приема позитивно на млади съдии. Грешката на младия прощават всичките, включително и аз. Грешките на тези, които са на едно средно ниво и вече са много опитни, ги виждаме по различен начин. Ясно е, че за да се успее, трябва да има огромно старание от страна на съдиите и да има доверие от клубовете. Заради това доверие, което Орлин поиска в събота вечер, смятайки, че трябва да тръгне от мен, за да може да има такова и от страна на клубовете. По негови думи ние няма как да успеем, ако сме от двете страни. Навсякъде се коментира съдийството и оправдание за всеки един треньор е то, както и че само аз мога да повлияя с моята харизма и да бъда позитивен. Според него това до голяма степен ще им даде спокойствие и ще бъдат много по-добри. Думите му към мен бяха – Ако смяташ, че можеш да дойдеш и с вълшебна пръчка да кажеш, че си станал президент и си станал много взискателен, строг и грешките изведнъж изчезнат, жестоко се лъжеш. Ние се борим с години наред, учим се, помагаме им и ги окуражаваме. Както твоите играчи правят грешки, така и арбитрите. Важното е те да не са умишлени, да не са решаващи-„

„Мисля, че скандалът роди голям ефект. Вярвам в това нещо. Мен трудно може да ме убеди някой. За да може да го направи, значи може би той е излязъл от своята рамка на високо добро възпитание. Беше доста агресивен в отстояване на позицията си и в това, че трябва без да се вярва на хората няма как да се получат успехите“, отбеляза Папазов.