Конте обмисля раздяла с Наполи

Антонио Конте може да напусне треньорския пост на Наполи. По информация на журналиста Матео Морето, решението си специалистът ще вземе след среща с президента на клуба Аурелио де Лаурентис.

Уточнява се, че двамата трябва да разговарят днес.

Конте пое неаполитанците през юли 2024 година. През миналия сезон той изведе тима до шампионската титла на Италия.

През лятото специалистът бе пред напускане, но Де Лаурентис успя да го убеди да остане.